Samsung Galaxy S25 Edge avrà un display migliore di quanto previsto

Stanno circolando informazioni importanti riguardo al prossimo smartphone di Samsung, ovvero il Galaxy S25 Edge. Questo dispositivo infatti dovrebbe avere un display ben oltre le aspettative che si sono paventate fino ad ora. Il pannello infatti arriverà probabilmente con una risoluzione in 1440 x 3120 pixel, ovvero 2K. Nulla da invidiare dunque al medio della nuova gamma in ordine di posizione: Galaxy S25 Plus.

Qualcuno aveva pensato ad un pannello full HD+, proprio per ottimizzare i consumi e per portare il dispositivo a durare almeno una giornata. Il display a risoluzione più bassa avrebbe infatti richiesto meno energia, compensando l’eventuale calo di capacità della batteria, inevitabile in un corpo più sottile. Le ultime indiscrezioni però hanno dato nuova linfa a quanto detto in precedenza, facendo pensare a qualcosa di molto più articolato e performante.

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge sarà quindi un top di gamma con un ottimo schermo. Si tratterebbe di un AMOLED da 6,7 pollici con un’ottima fluidità. Avrà infatti una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. A bordo altre ottime caratteristiche come un chip Snapdragon 8 Elite e 12 GB di RAM. A rafforzarne la struttura ci sarà una cornice in titanio, proprio come nel modello Ultra, e si parla già di tre colorazioni: Titanium Icyblue, Titanium Silver e Titanium Jetblack.

La sottigliezza come marchio di fabbrica: Samsung Galaxy S25 Edge sarà sottilissimo

Il design ultra-slim resta la cifra distintiva del nuovo Edge, ma anche la fotocamera promette bene: lo smartphone dovrebbe montare lo stesso sensore principale da 200 MP già visto sul Galaxy S25 Ultra. Per contenere lo spessore, però, Samsung avrebbe rinunciato alla fotocamera teleobiettivo, puntando tutto sulla fotografia computazionale per offrire comunque buone prestazioni anche nello zoom.

Infine, il Galaxy S25 Edge dovrebbe essere certificato IP68 contro polvere e acqua, confermando l’intenzione di proporre un dispositivo sottile sì, ma senza rinunciare a resistenza e funzionalità di fascia alta.