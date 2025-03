RTX 5060ti: trapelano online probabili specifiche e data di lancio

A quanto pare, dopo un lungo periodo d’attesa, finalmente qualcosa si sta muovendo tra le fila di Nvidia, L’azienda ha recentemente annunciato infatti le sue schede di ultima generazione e soprattutto i modelli top di gamma e medi di gamma, un discorso a parte invece è stato fatto per quanto riguarda i modelli base di gamma attorno ai quali ha alloggiato il silenzio per lungo tempo, finalmente però ne sappiamo qualcosa in più, in base a quanto annunciato infatti dal noto leaker Videocardz, sembrerebbe che i partners abbiano finalmente ricevuto le specifiche definitive delle schede e nello specifico della RTX 5060ti, insieme agli schemi progettuali per poter produrre le proprie soluzioni custom, come se non bastasse l’esperto si è anche sbilanciato in merito il possibile periodo di lancio, la scheda in questione dovrebbe arrivare a metà aprile.

Insieme a queste dichiarazioni, anche rilasciato quella che dovrebbe essere la scheda tecnica completa della scheda grafica in questione con tutti i dettagli che sicuramente possono risultare più interessanti, diamole un’occhiata.

Specifiche tecniche

Chip grafico: GB206-300

Numero di Core CUDA: 4.608

Video RAM: 8 o 16 GB, GDDR7

Bus memoria: 128 bit / 28 Gbps / 448 GB/s

Frequenza operativa base: 2.407 MHz

Frequenza operativa in boost: 2.572 MHz

Consumo energetico: 180 W

Per quanto riguarda invece il modello entry level, al momento purtroppo, non si sa ancora nulla né sulle specifiche tecniche ufficiali né sul possibile periodo di lancio, l’idea è che probabilmente arriverà dopo il modello di cui abbiamo appena parlato ma è difficile stabilire quando, probabilmente ci sarà da attendere ancora un po’ dal momento che la nota azienda si trova a gestire tutte le situazioni che ruotano attorno ai modelli già immessi in commercio e sicuramente si starà preparando ad un lancio importante, dal momento che le schede in questione saranno quelle probabilmente più cercate dalla community, dal momento che appartengono alla fascia mainstream del mercato.