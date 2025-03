Toyota RAV4 2026: il nuovo SUV giapponese prende forma

L’attuale generazione della Toyota RAV4 si prepara a un importante aggiornamento. Questa vettura è stata presentata nel 2018 e lanciata sul mercato nel 2019. Ad oggi rappresenta un vero punto di riferimento per la casa automobilistica giapponese. La quale si prepara a entrare nella sua sesta generazione con l’obiettivo di consolidare il suo successo. Negli ultimi mesi, diverse foto spia hanno svelato alcuni dettagli del nuovo modello. Permettendo ai designer di fare alcune speculazioni che ne anticipano il possibile aspetto finale.

Toyota RAV4 2026: tecnologia e motorizzazioni: un salto di qualità

L’evoluzione stilistica della RAV4 punterà su linee più marcate e muscolose. Il suo design sembra richiamare gli ultimi modelli Toyota. È probabile un leggero aumento nelle dimensioni per garantire maggiore comfort, soprattutto ai passeggeri posteriori. Il frontale, invece, è stato completamente rivisto e potrebbe ispirarsi alla nuova Urban Cruiser. Ovvero il SUV elettrico che farà il suo debutto in Europa. Il parabrezza sarà più inclinato. Mentre il portellone posteriore verticale permetterà di aumentare la capacità di carico. L’obiettivo finale è un look più moderno ed elegante, in grado di competere in un settore sempre più affollato.

Gli interni della nuova Toyota RAV4 non sono ancora stati mostrati chiaramente. Però le indiscrezioni rivelate fanno pensare ad un ambiente migliorato. La qualità dei materiali ad esempio subirà un aggiornamento. Si parla infatti di rivestimenti più curati e un pacchetto tecnologico all’avanguardia. Il SUV sarà equipaggiato con una strumentazione digitale e un sistema di intrattenimento di ultima generazione, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Sul fronte delle motorizzazioni, Toyota continuerà a puntare sulle soluzioni ibride. Proponendo sia versioni Full Hybrid sia Plug-in Hybrid per il mercato europeo. L’azienda potrebbe aver lavorato sull’efficienza dei propulsori. Mentre, le varianti PHEV potrebbero beneficiare di batterie con maggiore capacità. Migliorando così l’autonomia in modalità elettrica.

La presentazione ufficiale della nuova Toyota RAV4 è attesa entro la fine del 2025. La sua commercializzazione è invece prevista nel corso del 2026. Gli appassionati del marchio giapponese quindi dovranno ancora attendere, ma le premesse per un SUV ancora più competitivo ci sono tutte.