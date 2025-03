Nvidia: nuovi driver GeForce con novità soprattutto per RTX 50

Nonostante negli ultimi tempi Nvidia Si sia particolarmente dedicata al mondo professionale annunciando tantissime novità per le schede video dedicate per l’appunto questa branca della grafica, i suoi ingegneri hanno trovato il tempo di rilasciare un nuovo driver grafico aggiornato dedicato soprattutto alle schede della famiglia RT X50, il driver in questione risulta infatti scaricabile tranquillamente o dal sito ufficiale della nota azienda o tramite l’applicazione GeForce Experience e introduce interessanti novità e soprattutto risolve numerosi bug che avevano afflitto le schede dell’ultima generazione e portavano spesso a blocchi con schermate nere o flickering.

Cosa introducono

Ecco di seguito un breve riassunto del changelog:

Corretto un bug che portava le RTX 50 oveclockate a non andare alla massima velocità dopo il riavvio del computer

Corretti i bug che portavano a schermata nera per le RTX 50

Risolto un bug del Pannello di controllo NVIDIA o nella NVIDIA App che portava le impostazioni a resettarsi automaticamente.

Risolto un bug che portava a crash durante il gaming in HDR

Risolto un bug di compilazione Optix con i driver del ramo R570 in VRED 2026

Migliorata la stabilità con Derivative TouchDesigner

Come se non bastasse, l’azienda ha anche annunciato l’arrivo del DLSS 4 con Multiframe Generation per Assassin’s Creed Shadows, Half-Life 2 RTX Demo, The Last of Us Part II Remastered, e Warhammer 40,000: Darktide.

Sembra proprio dunque che l’azienda abbia deciso di fare il lavoro in modo completo, includendo le novità per tutti i titoli sia di ultima uscita che più importanti, nonostante tutto ha specificato che potrebbero essere ancora presenti alcuni bug fastidiosi su alcuni titoli che verranno però rimossi nel corso dei prossimi update dei driver grafici, se dunque non l’avete fatto effettuate il download del driver per poter usufruire dell’esperienza più fluida e stabile possibile e ovviamente restate sempre aggiornati per ricevere tutti i driver di nuova uscita per le schede.