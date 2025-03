Apple Watch: con watchOS 11.4 mai più sveglie perse

Apple ha introdotto un’importante novità. Un’ innovazione che sarà possibile individuare con il rilascio della versione Release Candidate di watchOS 11.4, disponibile da pochi giorni. La nuova funzione riguarda la gestione delle sveglie su Apple Watch. Ovvero un aspetto fondamentale per chi utilizza il dispositivo come strumento per alzarsi al mattino. Fino ad ora, la modalità silenziosa impediva qualsiasi avviso sonoro, affidandosi esclusivamente alla vibrazione per notifiche, chiamate e allarmi. Qyesta soluzione però si è rivelata insufficiente in alcune situazioni. Specialmente per chi ha il sonno pesante e rischia di non percepire la vibrazione.

Apple Watch: una nuova opzione semplice ma rivoluzionaria

Apple ha quindi deciso di intervenire proprio per risolvere questo problema, garantendo un sistema di allarme più efficace. L’aggiornamento introduce una funzione che consente alle sveglie di superare la modalità silenziosa. In particolare permette la riproduzione di un segnale acustico oltre alla tipica vibrazione. Una scelta che offre un compromesso tra la necessità di ridurre i rumori fastidiosi e l’esigenza di non perdere un avviso fondamentale.

La soluzione sviluppata in watchOS 11.4 è rappresentata da un nuovo interruttore che può essere attivato singolarmente per ogni sveglia impostata. Ciò significa che l’utente potrà decidere, caso per caso, quali allarmi devono ignorare la modalità silenziosa e riprodurre un suono. Non si tratta di un’impostazione generale, ma di una scelta personalizzabile per ogni allarme programmato.

Questa novità sarà disponibile per tutti i modelli compatibili con watchOS 11.4, il cui rilascio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Chi desidera provarla in anticipo però può già installare la versione Release Candidate, che di solito coincide con quella definitiva. Insomma, tale aggiornamento rappresenta un miglioramento fondamentale per l’esperienza d’uso di Apple Watch. Poiché conferma l’attenzione dell’azienda nel perfezionare le funzionalità dei suoi dispositivi. Con questa innovazione, Cupertino punta così a rendere ancora più affidabile il suo smartwatch. Offrendo agli utenti un controllo maggiore sulle proprie abitudini quotidiane.