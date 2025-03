Jeep Compass 2025: nuove motorizzazioni e design rivisitato

Il conto alla rovescia per la presentazione della nuova Jeep Compass è ormai iniziato. Il modello 2025, previsto per la primavera, si prepara a stupire. La grande novità sarà la piattaforma STLA Medium, già adottata dalla Peugeot 3008. Questa scelta segna un grande cambiamento, visto che la piattaforma sarà utilizzata anche per motorizzazioni ibride ed elettriche. La Compass sarà prodotta nello stabilimento di Melfi, cruciale per il futuro della produzione Jeep. Non è solo un’auto nuova, ma una svolta per il marchio. Quanto cambierà davvero il design rispetto alla versione precedente? Sarà la Compass del futuro.

Motorizzazioni ed elettrico

La nuova Jeep Compass sarà proposta con una gamma motori davvero interessante. La piattaforma STLA Medium offre numerose possibilità. Tra queste, la versione 100% elettrica potrebbe avere due varianti con trazione anteriore. Esse saranno da 213 e 231 CV e verranno alimentate da batterie da 74 e 97 kWh. Ma non finisce qui. Ci sarà anche una versione con doppio motore e trazione integrale da 350 CV. Un sogno per chi cerca potenza e autonomia, ma anche per chi desidera un’auto sostenibile. Non mancheranno le motorizzazioni ibrida plug-in. In tal caso si avrà un motore benzina da 150 CV abbinato a un’unità elettrica da 125 CV. Il sistema complessivo della Jeep avrà una potenza di 195 CV, ideale per chi vuole un’auto versatile e dinamica. E non è tutto, perché ci sarà anche la versione Mild Hybrid. Il motore 3 cilindri turbo da 136 CV sarà affiancato da un motore elettrico da 29 CV, garantendo efficienza e performance. La nuova Jeep Compass, quindi, non solo sarà moderna, ma anche pronta a soddisfare ogni esigenza di mobilità.

Design e comfort per una nuova Jeep

Esteticamente, la nuova Jeep Compass non passerà inosservata. Il design sarà imponente, con forme squadrate e linee robuste. La parte frontale si distinguerà per la classica mascherina a sette feritoie, che rimarrà un marchio distintivo della Jeep. Le prime foto spia mostrano una vettura camuffata, ma già si intravede il suo spirito elettrico. La mascherina sembra essere chiusa, segno che potrebbe trattarsi di una versione a batteria. Ma non sarà solo una questione di stile: la Compass sarà anche più spaziosa. Aumentando leggermente le dimensioni, il comfort dei passeggeri posteriori migliorerà sensibilmente. In un mercato che chiede maggiore comfort e versatilità, la nuova Jeep Compass risponderà con una proposta che sicuramente farà parlare di sé. Come reagiranno i fan della prima ora a questo nuovo capitolo del SUV Jeep? Il futuro è tutto da scoprire.