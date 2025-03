Iliad, scopri le nuove promozioni telefoniche disponibili

Iliad continua a stupire gli utenti, grazie a una serie di offerte telefoniche trasparenti e super competitive.

L’operatore francese si è sempre distinto in Italia per le sue promozioni telefoniche trasparenti e soprattutto senza costi nascosti, riuscendo a conquistare milioni di clienti.

Le promozioni telefoniche di Iliad puntano a offrire minuti, SMS, giga veloci e anche dei vantaggi esclusivi.

Iliad: scopri le ultime promozioni dell’operatore francese

Iliad è una garanzia in Italia, sia per quanto riguarda le promozioni mobili, sia per la fibra.

Le tariffe telefoniche mobili disponibili sono le seguenti:

GIGA 120: offerta che prevede 120 giga di Internet e minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese per sempre

offerta che prevede 120 giga di Internet e minuti e SMS illimitati a per sempre GIGA 200: tariffa più richiesta dell’operatore, che offre 200 giga di Internet con 5G incluso e minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre

tariffa più richiesta dell’operatore, che offre 200 giga di Internet con 5G incluso e minuti e SMS illimitati a per sempre GIGA 250 : 250 giga di Internet con 5G incluso e minuti e SMS illimitati a 11,99 euro al mes e per sempre

: 250 giga di Internet con 5G incluso e minuti e SMS illimitati a e per sempre DATI 350 : 350 giga di Internet a 14,99 euro al mese per sempre

: 350 giga di Internet a per sempre VOCE: 40 MB e minuti SMS illimitati a 4,99 euro al mese per sempre

Tutte le promozioni telefoniche mobili di Iliad hanno un costo di attivazione della Sim di 9,99 € e inoltre prevedono un servizio clienti estremamente affidabile, con assistenza senza nessun costo extra, prezzi che non prevedono nessun rimodulazione e una semplicità e una rapidità incredibili durante l’attivazione, da effettuare online o presso i negozi fisici.

Per quanto riguarda la fibra, invece, Iliad offre una connessione 100% fibra con tecnologia Wi-Fi sette a 21,99 euro al mese per sempre e un costo di installazione di 39,99 euro. La tariffa è disponibile per tutti gli utenti che hanno già un’offerta mobile dell’operatore di 9,99 euro o 11,99 euro al mese.

Inoltre, inclusi nella promozione sono presenti chiamate illimitate in Italia e verso alcune località internazionali e l’app Iliadbox connect per gestire comodamente tutte le tue reti.