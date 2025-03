iPhone: il Mirroring fuori dall’Europa anche con iOS 18.4

Apple si prepara a portare le sue nuove funzionalità AI anche in Europa, ma c’è ancora un’assenza che non passa inosservata: iPhone Mirroring non sarà disponibile nei Paesi UE, nemmeno con il rilascio ufficiale di iOS 18.4. A confermarlo è la stessa Apple, che parla di “incertezze normative” legate al Digital Markets Act (DMA).

AI sì, ma non tutto il resto

Dopo mesi di attesa, gli utenti europei potranno finalmente provare Apple Intelligence, il pacchetto di funzioni basato sull’intelligenza artificiale presentato durante l’annuncio di iOS 18. Tuttavia, non potranno ancora utilizzare la comoda funzione che permette di gestire l’iPhone direttamente dal Mac: niente risposte rapide ai messaggi, niente controllo delle notifiche, niente apertura delle app in remoto.

Il motivo? La regolamentazione europea. Il famoso brand di Cupertino sostiene che alcune norme e regole previste nel DMA, possono essere un problema sia per la privacy che per la sicurezza dei suoi utenti. È questa la motivazione che, almeno per ora, tiene fuori il Mirroring dagli iPhone in Europa.

Anche SharePlay resta bloccato

Oltre a iPhone Mirroring, un’altra funzione non sarà disponibile in Europa: si tratta di SharePlay Screen Sharing, che consente di condividere lo schermo durante le videochiamate FaceTime. Apple non ha chiarito nel dettaglio perché alcune funzioni AI arrivino e altre no, lasciando spazio a molte interpretazioni.

Per ora, la situazione appare come un compromesso: Apple Intelligence arriverà, ma non in versione completa. E mentre i possessori di iPhone nel resto del mondo iniziano a gestire i loro dispositivi direttamente dal Mac, gli utenti europei dovranno ancora attendere.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Di certo non è da escludere la possibilità che questa funzionalità possa arrivare prossimamente. Di certo ci sarà bisogno di un punto di incontro tra Apple e l’UE, magari con qualche nuova direttiva che possa portare a rispettare quanto previsto dal Digital Markets Act. Almeno per ora però questa possibilità resterà fuori dalla sfera delle funzionalità riservate agli utenti iPhone nel territorio europeo.