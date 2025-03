TIM Power, la forza delle 3 offerte fino a 300 GB: il 5G e il primo mese sono gratis

Non c’è bisogno di presentazioni quando si parla di un gestore potente come TIM. L’azienda propone sempre il meglio e lo si vede già dalle offerte viste durante gli scorsi mesi che a quanto pare sono state riproposte. L’obiettivo infatti è quello di andare fino in fondo con alcune soluzioni, probabilmente le più importanti che sono state viste durante l’ultimo anno.

TIM ha lanciato tre nuove offerte pensate per chi vuole tanti giga a prezzi competitivi. Le promozioni Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy sono disponibili solo per chi proviene da Iliad o da operatori virtuali, offrendo pacchetti generosi e il primo mese gratuito.

Le tre offerte TIM: tutti i dettagli

Power Special : l’offerta più ricca, con 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS , al costo di 9,99€ al mese ;

: l’offerta più ricca, con , al costo di ; Power Iron : include 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS per 6,99€ al mese ;

: include per ; Power Supreme Easy: offre 200 GB in 4G, sempre con minuti e SMS senza limiti, a 7,99€ al mese.

Tutte le opzioni garantiscono il primo mese gratis, senza costi iniziali per chi decide di attivarle.

Chi può attivare queste offerte di TIM questo mese

Queste promozioni sono dedicate a chi sceglie di passare a TIM mantenendo il proprio numero da Iliad o altri operatori virtuali. Non sono disponibili per i già clienti o per chi proviene da altri gestori.

L’attivazione può essere effettuata online o nei punti vendita TIM, con un processo semplice e veloce.

Un’opportunità conveniente senza sorprese improvvise

Con pacchetti dati abbondanti e il 5G disponibile nella versione Power Special, queste offerte si propongono come soluzioni interessanti per chi vuole cambiare operatore senza spendere troppo.

Il primo mese gratuito rappresenta un vantaggio aggiuntivo, permettendo di provare il servizio senza costi iniziali. Per chi cerca tanti giga, una rete affidabile e un prezzo fisso nel tempo, le nuove TIM Power sono un’opzione da tenere in considerazione.