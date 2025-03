Ho Mobile: mai a corto di giga con questa super offerta

Se avete bisogno di cambiare promozione sul vostro numero di cellulare, poiché quella che avete non vi soddisfa più sicuramente all’interno del mercato italiano della telefonia, le opzioni non mancano all’interno del mercato italiano, dal momento che i provider telefonici disponibili sono davvero tantissimi e vantano cataloghi davvero ricchi di possibilità in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, ogni provider infatti si pone l’obiettivo di conquistare la fetta di mercato più grossa in modo nel risultare più competitivo e ovviamente continuare a crescere.

Se dunque siete intenzionati a cambiare la promozione presente sul vostro numero di cellulare, un operatore che merita la vostra attenzione, sicuramente è ho mobile, l’operatore tinto di viola infatti, da tantissimi anni mette a disposizione dei propri consumatori delle offerte davvero ricche caratterizzate da tantissimi giga di traffico dati e costi decisamente competitivi, non a caso recentemente sul suo sito ufficiale è tornata disponibile un’offerta davvero molto amata dai consumatori che ha venduto davvero tanto, scopriamo insieme che cosa offre e i requisiti di accesso.

Cosa include l’offerta

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati in connessione 5G attivata di default, ovviamente non mancano minuti ed SMS illimitati verso tutti, il costo per usufruire di questa promozione sarà di 9,99 € al mese, ma tensione al costo di attivazione, quest’ultimo ammonta a 2,99 € se decidete di effettuare la portabilità da un operatore virtuale che però deve essere presente all’interno di una lista di operatori supportati consultabile all’interno del sito ufficiale dedicato alla promozione, in caso contrario invece il costo di attivazione salirà a 29,90 €, in ogni caso però quest’ultimo include il costo della Sim e della sua spedizione.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale ed effettuare l’attivazione online direttamente da quest’ultima, in pochi semplici clic potrete attivare l’offerta e non appena la vostra Sim arriverà a casa potrete iniziare ad utilizzarla senza nessun tipo di problema.