Iliad: 3 offerte fino a 250 GB in 5G, ecco una soluzione anche per i già clienti

Iliad continua a proporre soluzioni interessanti per chi cerca tanti giga, trasparenza e zero vincoli. Le offerte attive al momento si rivolgono sia a nuovi clienti sia a già utenti Iliad, con alcune condizioni da rispettare per chi desidera cambiare piano. Tutte le tariffe hanno in comune minuti e SMS illimitati e un prezzo che non cambia nel tempo.

Tre offerte principali disponibili sul sito Iliad

L’offerta più completa è la Giga 250, che include qualcosa di inusuale se si fa un confronto con altri gestori:

250 GB in 5G ;

; Minuti e SMS senza limiti;

11,99€ al mese, per sempre.

Subito dopo c’è la Giga 200, molto simile per struttura:

200 GB in 5G ;

; Chiamate e messaggi illimitati;

9,99€ al mese, senza costi nascosti.

Entrambe possono essere attivate anche da chi è già cliente Iliad, ma solo se ha un piano attivo con un costo mensile più basso (rispettivamente inferiore a 11,99€ o a 9,99€).

Infine, per chi è già utente Iliad e vuole aggiornare la propria offerta, è disponibile anche la Giga 150:

150 GB in 5G ;

; Tutto illimitato per chiamate e SMS;

Riservata solo a chi ha una tariffa Iliad con meno contenuti.

Un’offerta semplice da capire fatta di 3 promo marchiate Iliad

Iliad si distingue per il suo approccio diretto: nessun vincolo contrattuale, nessun costo aggiuntivo e attivazione facile online. La possibilità di passare da un’offerta all’altra senza penali rende il servizio ancora più flessibile per chi è già cliente.

In un momento in cui molte promozioni risultano complesse o piene di condizioni poco chiare, Iliad continua a puntare su chiarezza, stabilità del prezzo e rete veloce in 5G. Con queste opzioni, è possibile scegliere il piano che meglio si adatta alle proprie esigenze di connessione, sapendo esattamente cosa si paga ogni mese. Siamo di fronte a soluzioni dunque molto ricorrenti in casa Iliad ma non bisogna lasciarsi scappare visto che non dureranno per sempre.