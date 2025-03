Smart TV TCL con prezzo CROLLATO su Amazon con le OFFERTE di Primavera

La smart TV è un prodotto che al giorno d’oggi non può assolutamente mancare all’interno delle case di milioni di utenti, proprio perché garantisce l’accesso diretto ad una serie di contenuti trasmessi in streaming sulle principali piattaforme, quali sono ad esempio Amazon Prime Video, passando per Netflix, Disney+ e similari. Uno dei modelli più interessanti delle ultime settimane è sicuramente TCL 65T8B, televisore con una diagonale da 65 pollici e tecnologia QLED che innalza notevolmente il livello qualitativo della resa fotografica.

La risoluzione massima che si può raggiungere in fase di utilizzo è il 4K Ultra HD, livello altissimo comunque per un prodotto che a tutti gli effetti costa meno di 630 euro, il suo design è estremamente curato, con cornici sottilissime su tutti i bordi, tanto da sembra a tutti gli effetti un infinity display, che offre all’utente finale una vera e propria immersione nell’esperienza visiva. Il sistema operativo è Google TV, uno dei più completi ed apprezzati dal pubblico, con supporto a Dolby Vision, Audio ONKYO 2.1 con Dolby Atmos, senza dimenticarsi di controllo vocale con supporto Amazon Alexa e Google Assistant.

Smart TV TCL: lo sconto migliore su Amazon

La smart TV di TCL è davvero relativamente economica, almeno rispetto agli standard cui siamo solitamente abituati in questi giorni, proprio perché la spesa non sarà più di 799 euro, ma il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 629,90 euro per il suo acquisto definitivo, risparmiando circa 170 euro sul listino iniziale. Ordinatela subito premendo qui.

Dimensionalmente il prodotto non è particolarmente grande o ingombrante, se pensate che comunque raggiunge 30,3 x 144,4 x 89,3 centimetri, con un peso di 17,3kg, così da poterlo posizionare praticamente ovunque si desideri nella vostra abitazione.