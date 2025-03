eBike, Londra vieta il trasporto di alcuni modelli sulla metro

La micromobilità elettrica da alcuni anni ormai è diventata la protagonista degli spostamenti dell’ultimo miglio. Una soluzione pensata per evitare che gli utenti possano utilizzare altri mezzi di mobilità più inquinanti come le vetture. Novità come eBike e monopattini sono dunque diventate tra le innovazioni preferite dagli utenti delle città di tutto il mondo. Nonostante ciò, sembrerebbero non mancare alcune problematiche legate al trasporto di questi mezzi. Attira particolarmente l’attenzione la notizia che arriva direttamente dal Regno Unito.

Sembrerebbe che la città di Londra abbia preso un serio provvedimento contro questi mezzi di micromobilità causando non poche problematiche. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo cosa è stato deciso.

eBike: Londra vieta il trasporto su metro

Utilizzare mezzi per gli spostamenti dell’ultimo miglio, come ebike e monopattini elettrici, richiede che questi ultimi vengano trasportati su altri mezzi come le metropolitane nel caso in cui l’utente debba successivamente raggiungere mete più lontane. A tal proposito, dunque, la città di Londra avrebbe deciso di vietare agli utenti di trasportare alcune eBike a bordo della metropolitana e di servizi di trasporto pubblico locali.

Il divieto, nello specifico, riguarda le bici elettriche non pieghevoli. Secondo quanto diffuso, tale decisione deriva dalla preoccupazione che tale tipologia di eBike sia un rischio per la sicurezza a causa della possibile esplosione. Secondo quanto diffuso, infatti, stata effettuata una vera e propria distinzione tra le eBike pieghevoli e non, evidenziando che nel caso delle soluzioni non pieghevoli il rischio di incendio è maggiore.

Tale divieto sarà effettivo a partire dal 31 marzo 2025 e proseguirà fin quando le eBike non pieghevoli subiranno un’ottimizzazione dal punto di vista della sicurezza. Naturalmente, considerando l’importanza dei mezzi di micromobilità l’obiettivo è quello di poter rivedere queste regole. Non dimentichiamo che attualmente tutti i modelli di biciclette non pieghevoli sono già vietati sia su autobus che tram.