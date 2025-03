Android 16: i Pixel potranno usare il sensore di impronte a schermo spento

A quanto pare, Google sta portando avanti lo sviluppo della nuova versione di Android che dovrebbe debuttare nel corso di questo 2025, stiamo parlando di Android 16 che arriva così alla versione beta 3.1, quest’ultima ha goduto di un’accelerazione nel suo sviluppo del momento che Google doveva risolvere alcuni bug critici che portavano al non funzionamento del software durante il suo utilizzo, con il suo rilascio però non solo apportato alla correzione di numerosi bug, bensì all’introduzione di una funzionalità che in molti stavano aspettando e che arriverà su tutti gli smartphone della serie Pixel supportati.

La funzionalità in questione corrisponde la possibilità di utilizzare lo sblocco biometrico con impronta digitale anche quando il display è spento, si tratta infatti di un aggiornamento software che va a sbloccare tutte le potenzialità dei sensori presenti sotto il display degli smartphone della nota azienda consentendo uno sblocco a display spento, anche ai modelli più vecchi superando il concetto legato ad una possibile limitazione hardware, fino a quel momento infatti tale funzionalità era rimasta una prerogativa dell’ultima serie Pixel 9 che si pensava essere l’unica a poter contare su un sensore ad ultrasuoni, invece a quanto pare anche gli altri device potranno utilizzarla.

Sblocco con schermo spento

Per poter procedere all’attivazione della funzionalità vi basterà seguire il seguente percorso: “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco con il Volto e con l’impronta > Sblocco con l’impronta” ed effettuare un tap sull’interruttore della voce “Sblocco con l’impronta a schermo spento”.

Ovviamente ora non rimane che attendere il rilascio globale che arriverà in concomitanza di Android 16 per capire innanzitutto su quali dispositivi verrà effettivamente resa disponibile tale funzionalità, ma in primis per capire se quest’ultima arriverà in via definitiva o se si tratterà solamente di un test che sfocerà in un buco nell’acqua, allo stato attuale però non c’è motivo di credere che Google non procederà all’implementazione globale di questa nuova opzione, rimane solo da aspettare.