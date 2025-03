Esselunga: non potete perdere queste PROMO a prezzi DIMEZZATI

Esselunga ha sempre quello che fa per voi e non soltanto per una spesa qualsiasi. Ogni giorno che passa c’è più di un’occasione fantastica che vi attende ed offerte imperdibili a prezzi strabilianti e molto, molto bassi. Fino al 31 marzo, infatti, avete la possibilità di portare a casa elettrodomestici a costi che non vi faranno rimpiangere i vostri acquisti! Esselunga propone promozioni davvero da non lasciarsi sfuggire, uniche e migliori che in qualsiasi altro store. Il negozio vi accoglie con scaffali pieni di opportunità! Migliorerete la vostra casa e rendere le giornate più semplici. Volete finalmente liberarvi di quel vecchio frigorifero che sembra appartenere a un’altra era? Non c’è momento migliore per fare un salto da Esselunga e scoprire le novità!

Sognate nuovi elettrodomestici? Ecco il TOP di Esselunga

Parliamo di offerte concrete: se cercate un frigorifero che unisca praticità e design, da Esselunga potete trovare il Frigo combinato Sharp a 489 euro, una soluzione ottima per chi vuole risparmiare senza sacrificare la qualità. Se invece desiderate un modello più avanzato, il Frigorifero Samsung, spazioso e moderno, è disponibile al costo da wow di 899 euro. Non è il frigorifero che vi interessa? Cercate forse altro? Nessun problema. Esselunga ha pensato anche a chi cerca una nuova lavatrice. La Lavatrice Candy, che trovate a 359 euro, è affidabile e perfetta per ogni tipo di bucato. Ma se puntate in alto, la Lavatrice Samsung Ai Control da Esselunga alla bellezza di appena 549 euro vi permetterà di gestire i lavaggi con la tecnologia più avanzata.

Avete mai desiderato un’asciugatrice per evitare i panni umidi? La Asciugatrice Candy è in offerta maxi a 399 euro, un acquisto che cambierà il modo in cui affrontate le stagioni più piovose. E per gli amanti del vino? Esselunga propone la Cantinetta vini Hisense a 279 euro, perfetta per conservare al meglio le vostre bottiglie preferite. Non avete più scuse: queste promozioni sono l’occasione che stavate aspettando per dare una marcia in più alla vostra casa! Andate ora qui sulla pagina Esselunga e scoprite come avere questi device!