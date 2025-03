Nintendo: la sua PlayStation torna a mostrarsi online

A quanto pare il noto collezionista di hardware storico legato al mondo dei videogiochi Greg McLemore, non sarà troppo felice di sapere che il pezzo acquistato all’asta per 360.000 $ non è l’unico esistente al mondo, stiamo parlando di Nintendo PlayStation, una console che sarebbe dovuta arrivare negli anni 90 grazie ad una collaborazione tra le due aziende che però non ha più pistola luce a seguito degli attriti tra le due, recentemente infatti il CEO di Sony durante un’intervista ha mostrato al mondo di possedere un secondo esemplare di questo prodotto tenuto in ottime condizioni.

Storia travagliata

Il prodotto in questione si mostra come un prototipo del quale fino al giorno d’oggi si sapeva veramente poco, basti pensare che il collezionista citato sopra fino a poco fa era convinto di essere l’unico a possederne un modello, nello specifico la collaborazione tra le due aziende avrebbe dovuto portare ad un prodotto in grado di garantire sia la compatibilità con le storiche cassette SNES che con i CD che sono propri invece di PlayStation così come la conosciamo, le due aziende stavano collaborando ma poi degli attriti nel 1992 hanno portato all’abbandono del progetto in collaborazione ma hanno portato allo stesso tempo Sony a rendersi conto che era arrivato il momento di gettarsi nella mischia per quanto riguardava l’hardware gaming, l’azienda giapponese infatti non aveva intenzione di abbandonare quanto fatto fino a quel momento è dunque ammesso da parte completamente le cartucce SNES in favore dei CD.

Dunque, i prototipi in questione attestano inequivocabilmente che la collaborazione tra le due aziende è esistita salvo poi interrompersi bruscamente, con le due aziende che hanno poi proseguito su strade diametralmente opposte seppur parallele, Sony ha preferito la strada dei CD come poi ci ha mostrato PlayStation 1 mentre Nintendo ha a continuato per diversi anni la strada delle cartucce.