Ecco come sarebbe stata una Switch Pro da 8Gb di RAM

Tutta la tensione della community di Nintendo sicuramente negli ultimi mesi è rivolta al prossimo modello in arrivo tra marzo e aprile 2025, ovviamente parliamo di Switch 2, nonostante tutto però c’è chi ancora si dedica al primo modello rilasciato dalla nota azienda il quale ha garantito la possibilità di giocare per anni a numerosi titoli e ora presta a lasciare il passo alla sua erede che porterà con sé numerose innovazioni.

Una versione potenziata

Uno sguardo al futuro tramite il passato ci viene offerto dallo youtuber Naga, quest’ultimo infatti ha pensato bene di prendere la propria console di prima generazione e modificarla raddoppiando letteralmente il quantitativo di RAM installato, la memoria infatti da sempre ha rappresentato il punto debole della console di prima generazione e ora possiamo dare un’occhiata ad un modello che offre ben 8 GB di RAM insieme al processore Nvidia Tegra overcloccato, caratteristiche che sicuramente hanno fatto e avrebbero potuto fare la differenza nel corso della durata di vita di questo prodotto.

Youtuber ha pubblicato un video all’interno del quale ha eseguito l’emulazione Wine 9.22 con ESync Support e DXVK Fix per testare 20 titoli che includono un mix di uscite più o meno recenti.

Si può notare come i titoli in questione tra i quali, ad esempio spicca Kingdom Hearts III, girino ad un frame raid decisamente decente, soprattutto considerato che l’emulazione e il metodo di esecuzione dei titoli non supportati negativamente meno efficiente, dunque è lecito pensare che in caso invece di un’esecuzione nativa e sviluppata appositamente per una console con queste caratteristiche, le prestazioni sarebbero state migliori in modo decisamente importante.

Tutto ciò ovviamente apre e interessanti scenari per quanto riguarda il modello di seconda generazione che va appunto a risolvere i problemi che lo youtuber ha cercato di arginare con la sua modifica, la console in questione infatti si baserà su una piattaforma decisamente più potente e con ben 12 GB di RAM inclusi.