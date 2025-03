Energia: necessari nuovi interventi per ridurre i costi

L’Italia sta vivendo un periodo di grande preoccupazione. Ciò riguardo l’andamento dei costi energetici. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato voce ai timori su tale argomento. Gilberto Pichetto Fratin, durante il Consiglio dei ministri dell’Energia dell’Unione Europea, ha messo in luce le difficoltà del nostro Paese. Riguardo il rincaro dei prezzi dell’energia. Il ministro ha sottolineato che la disparità di prezzi energetici tra l’Italia e altri Paesi dell’UE, ma anche tra l’Unione Europea e i Paesi terzi, sta diventando sempre più preoccupante.

Energia troppo cara: ecco quanto emerso

Suddetto divario penalizza le imprese italiane, mettendo a rischio la loro competitività. Inoltre, allo stesso tempo porta ripercussioni dirette sui consumatori, che si trovano a dover far fronte a bollette sempre più alte. A tal proposito, Pichetto Fratin ha ribadito che, purtroppo, iniziative come il Clean Industrial Deal e l’Action Plan for Affordable Energy, anche se utili, producono effetti nel medio e lungo periodo. Mentre nel breve termine è necessario agire con misure più concrete per abbattere i costi energetici.

Una proposta del ministro è intervenire sulla regolamentazione degli stoccaggi energetici. Pichetto Fratin si è soffermato anche sulla separazione tra il mercato dell’energia elettrica e quello del gas naturale. La Commissione Europea ha già avviato il processo di separazione. Ma Pichetto ha ribadito l’importanza di favorire contratti a lungo termine e contratti per differenza, che possano garantire una maggiore stabilità.

Per la sicurezza energetica, Pichetto ha evidenziato la necessità di una revisione urgente dell’architettura energetica. Ciò soprattutto considerando i recenti cambiamenti geopolitici. Il conflitto in Ucraina ha modificato i flussi energetici. Creando nuove sfide per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. Il ministro ha proposto una ristrutturazione delle politiche regionali. Al fine di garantire una risposta più rapida ed efficiente in caso di interruzioni delle forniture. L’Italia, quindi, è a lavoro su soluzioni più rapide ed efficaci. Ma è chiaro che il percorso verso una sicurezza energetica stabile e un abbassamento dei costi energetici richiederà tempo e sforzi coordinati.