Xbox: un errore svela in anteprima un’interfaccia Steam

Immaginate come sarebbe avere a disposizione intera libreria di videogiochi Steam sulla vostra con console Xbox, ovviamente tutti i fan della nota console di Microsoft andrebbero sicuramente al settimo cielo dal momento che avrebbero a disposizione un catalogo di titoli a dir poco sconfinato, ebbene a quanto pare non si tratta più solamente di un sogno ma probabilmente qualcosa in tal senso si sta muovendo, l’indiscrezione non arriva da una fuga di dati o da un furto all’interno delle fila di Microsoft, bensì dall’azienda stessa che si è lasciata scappare per sbaglio un’immagine che mostra in anteprima un’interfaccia grafica unificata tra la console e la piattaforma Steam.

L’immagine poi rimossa

Quella di cui stiamo parlando è che potete visionare sopra è un’immagine pubblicata proprio da Microsoft e poi immediatamente rimossa, ma non prima che milioni di utenti ci avessero messo gli occhi sopra, immagini in questione inquadra una miriade di dispositivi i cui display mostrano una piattaforma unificata che in alto a sinistra offre anche la voce Steam, anche lo slogan presente lascia intuire la possibilità di avere accesso a un catalogo a dir poco sconfinato come quello della nota piattaforma di distribuzione di videogiochi, ovviamente si tratta solo di una ipotesi mossa da un’immagine rilasciata per sbaglio, nonostante tutto però si tratta di un indizio che qualcosa di grosso si sta muovendo tra le fila di Microsoft, Probabilmente si tratta di una prima concezione del concetto di Xbox unificato che l’azienda sta portando avanti e che si basa sulla possibilità di giocare a tutti i propri titoli tramite connessione a Internet da qualsiasi dispositivo che supporti l’applicazione che ovviamente verrà o verrebbe opportunamente riadattato.

Non rimane dunque che attendere per capire se l’azienda rilascerà qualche dichiarazione in merito o se ci sarà un silenzio tombale a fare da cornice a quanto accaduto.