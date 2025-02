AGCOM: novità per la mappatura delle reti

L’AGCOM ha rilasciato un’informazione importante. Si tratta della mappatura delle reti di accesso a internet. La nuova versione della Broadband Map offre una panoramica dettagliata. Quest’ultima riguarda le infrastrutture di rete presenti su tutta la nostra Penisola. Ciò fornendo ai cittadini e alle imprese informazioni importanti per valutare la qualità e la velocità delle connessioni. Con tale aggiornamento, la copertura della rete in fibra ottica FTTH ha registrato un aumento importante. In particolare, è passata dal 59,6% al 70,7% delle famiglie italiane.

L’AGCOM presenta una nuova mappatura delle reti internet

Si tratta di dati incoraggianti che testimoniano l’impegno continuo verso la digitalizzazione del Paese. Anche la diffusione della rete in fibra a livello territoriale ha raggiunto risultati importanti. Ciò coprendo ormai l’89% dei comuni italiani. Per le Piccole e Medie Imprese, la connettività a banda ultralarga è salita dal 49% al 59%. Un progresso che favorisce la competitività. Insieme alla trasformazione digitale delle aziende.

L’AGCOM ha, inoltre, introdotto nuove funzionalità nella Broadband Map. Ciò per migliorare la pianificazione degli interventi infrastrutturali e semplificare l’identificazione delle aree in cui è necessaria una maggiore attenzione. Al fine di colmare il divario digitale. Il portale geo.agcom.it ora include sezioni dedicate alle mappe di copertura per la rete fissa, mobile e FWA (Fixed Wireless Access). Consentendo comparazioni dettagliate tra le varie tecnologie disponibili.

Infine, la piattaforma offre strumenti di reportistica avanzata, che consentono agli utenti di scaricare dati dettagliati su base regionale, provinciale e comunale. Allo stesso tempo, il piano voucher per le PMI, con contributi da 300 a 2.500 euro, rappresenta un ulteriore incentivo. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga nelle realtà imprenditoriali. Grazie a tali interventi, l’Italia continua a progredire, dirigendosi verso una maggiore digitalizzazione. Riducendo così il divario tecnologico. Garantendo anche un accesso più equo ed efficiente alle infrastrutture di rete di nuova generazione.