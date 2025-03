WhatsApp: troppi conti svuotati tramite questa truffa qui in Italia

Recentemente una nuova truffa si sta diffondendo sul noto social di messaggistica istantaneo e sta colpendo tantissimi utenti tra i quali spiccano quelli italiani, oramai non è la prima volta che ci troviamo davanti a una truffa che sfrutta il noto social di messaggistica istantanea, i truffatori infatti, da diverso tempo si sono resi conto che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio dal momento che consente di raggiungere moltissime persone in pochissimo tempo a differenza di quanto invece non facciano i mezzi di comunicazione standard.

Ovviamente l’obiettivo dei truffatori è quello di ottenere informazioni sensibili delle loro vittime per poterle sfruttare a proprio vantaggio, nello specifico l’obiettivo preferito ovviamente sono i codici di accesso ai conti correnti dei malcapitati, in tal modo infatti possono effettuare tutti i prelievi che vogliono in modo da poter derubare la vittima direttamente dal suo conto in banca e lasciarla senza un centesimo.

Nel caso specifico di questa truffa, come se non bastasse i truffatori sfruttano le videochiamate WhatsApp per colpire le vittime in modo irrimediabile, scopriamo insieme come funziona questa truffa in modo da poterci difendere nel migliore dei modi.

Si fingono una banca

I truffatori nello specifico contattano la vittima spacciandosi per la sua banca di riferimento, nello specifico l’avvisano della necessità di recapitare un messaggio urgente e la convincono a riceverlo tramite una video chiamata a, come se non bastasse, invitano la vittima ad attivare la condivisione dello schermo per effettuare l’accesso alla propria piattaforma Internet banking, in tal modo possono registrare senza nessun tipo di problema tutto ciò che l’utente visualizza e digita sul proprio display e possono così entrare in possesso delle sue credenziali private, l’esito di tutta questa procedura ovviamente corrisponde alla perdita di tutti i risparmi presenti sul conto corrente.

Nel caso anche voi doveste ricevere questa tipologia di contatto, la cosa migliore da fare ovviamente risulta non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto, in tal modo non correrete nessun pericolo.