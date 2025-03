Samsung: il co-CEO Han Jong-hee muore per un attacco cardiaco

Samsung Electronics è in lutto per la scomparsa improvvisa di Han Jong-hee, vicepresidente e co-CEO dell’azienda, morto martedì a 63 anni per un attacco cardiaco. Il malore lo ha colpito nel fine settimana mentre si riposava e, nonostante il ricovero d’urgenza al Samsung Medical Center di Seul, non ce l’ha fatta.

Han Jong-hee e l’eredità di una vita in Samsung

La notizia ha colto tutti di sorpresa, soprattutto perché Han era attivissimo fino a pochi giorni prima. Il 19 marzo aveva guidato l’assemblea generale degli azionisti e subito dopo era volato a Shanghai per l’Appliance & Electronics World Expo 2025, dove aveva incontrato diversi clienti. Era anche atteso come relatore principale a un evento dedicato ai nuovi elettrodomestici intelligenti, ma ora Samsung ha dovuto trovare un sostituto.

Il funerale si terrà fino a giovedì presso il Samsung Medical Center e Han lascia la moglie, due figlie e un figlio.

Nato nel 1962, Han ha dedicato quasi tutta la sua carriera a Samsung, entrando in azienda nel 1988 dopo essersi laureato in ingegneria elettronica all’Università di Inha. Esperto di TV e display, è stato uno dei protagonisti dell’ascesa di Samsung nel settore, portandola a superare Sony e a diventare il leader mondiale dei televisori nel 2006, posizione che mantiene ancora oggi.

Nel 2017 è diventato presidente della divisione display e nel 2021 ha ottenuto la carica di vicepresidente, guidando il settore Device Experience, che comprende TV, elettrodomestici e smartphone. Due anni dopo, è stato nominato co-CEO, ma dal 2024 era l’unico a ricoprire il ruolo. Solo pochi giorni fa, l’assemblea aveva affiancato a Han un nuovo co-CEO, Jun Young-hyun, che ora diventa l’unico amministratore delegato.

Han era un dirigente che preferiva il lavoro concreto alle luci della ribalta. Credeva fermamente nella qualità dei prodotti e si dice che fosse stato proprio lui a volere l’istituzione di un comitato dedicato all’innovazione in questo ambito. Negli ultimi anni si era concentrato sull’intelligenza artificiale e su quattro settori chiave per la crescita futura dell’azienda: tecnologia medica, robotica, componentistica per auto e climatizzazione ecologica.

Cosa cambia dopo la scomparsa del suo CEO

Il mondo dell’elettronica ha perso una figura di spicco e anche il CEO di LG Electronics, Cho Joo-wan, ha voluto rendere omaggio al suo impegno per il settore.

Intanto, il presidente esecutivo di Samsung, Lee Jae-yong, si trova in Cina per incontri con colossi come Xiaomi e BYD e non potrà partecipare al funerale, ma le sue mosse stanno già facendo discutere: potrebbero esserci in vista nuove collaborazioni con l’industria automobilistica cinese.