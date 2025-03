WhatsApp e la nuova truffa telefonica: il falso colloquio lavorativo

Negli ultimi tempi, molti italiani hanno ricevuto telefonate misteriose con la promessa di un’offerta di lavoro. La telefonata avviene, nella maggior parte dei casi su WhatsApp e inizia sempre con la stessa frase. Una voce registrata comunica di aver ricevuto il curriculum del malcapitati per un’ eventuale offerta lavorativa. Ciò lascia quindi pensare a una comunicazione ufficiale da parte di un’azienda che sta cercando personale. La truffa, nota come Online Recruitment Scam, si sta rapidamente diffondendo in tutto il Paese. Poiché sfrutta la disperazione di chi sta cercando occupazione. Ma come funziona esattamente ?

WhatsApp e il rischio truffe: come riconoscerle e difendersi

Anche se la chiamata arriva da un numero con prefisso italiano (+39), che potrebbe sembrare rassicurante, i segnali di allarme sono molteplici. Innanzitutto, dopo l’annuncio iniziale, la voce registrata prosegue con la proposta di aggiungere un numero su WhatsApp, promettendo un premio di 5 euro. Il passo successivo è invitare la vittima a continuare la conversazione tramite la piattaforma di messaggistica. Dove potrebbero essere richieste ulteriori informazioni personali. È proprio questo il cuore della truffa. Ovvero indurre la persona a condividere dati sensibili. Come numeri di carta di credito, informazioni bancarie o anche dettagli relativi alla propria identità. Una volta ottenuto tutto ciò i truffatori potranno sfruttarli per scopi illeciti. Come ad esempio furti di denaro o frodi online.

Il primo passo per difendersi da queste minacce è non rispondere mai a chiamate da numeri sconosciuti. Soprattutto quando si tratta di messaggi registrati. Anche se il prefisso italiano potrebbe sembrare una garanzia di sicurezza, non è mai un segnale sufficiente per fidarsi di una proposta di lavoro non richiesta. Se la telefonata riguarda un’opportunità di lavoro, è sempre meglio ricercare il nome dell’azienda online e contattarla tramite canali ufficiali. Magari attraverso il sito web o i numeri di telefono pubblicati.

Ancora, è fondamentale evitare di aggiungere numeri sconosciuti su WhatsApp o altre piattaforme di messaggistica. Anche se viene promessa una ricompensa. Questi numeri potrebbero essere utilizzati per raccogliere informazioni private. Infine, se si sospetta di essere stati vittima di una truffa, è importante segnalarlo alle autorità competenti. Poi se necessario, bloccare il numero o l’account coinvolto.