Android 16 introdurrà una feature richiesta dagli utenti Google Pixel

Google ha avviato il rilascio della Beta 3 per Android 16, un update pensato per consentire agli utenti di provare in anteprima le novità presenti all’interno della nuova versione del sistema operativo. Sebbene il changelog di questa versione di test non espliciti le novità in arrivo, gli utenti più attenti hanno scoperto un cambiamento molto importante nascosto tra le impostazioni del sistema.

L’azienda di Mountain View potrebbe aver risolto uno dei problemi più importanti dei propri Pixel che causa molte lamentele da parte della community. Gli smartphone dell’azienda californiana non possono essere sbloccati attraverso l’utilizzo dell’impronte digitale senza prima attivare il display.

Sbloccare uno smartphone Pixel richiede più passaggi e gli utenti sono costretti ad attivare il display e solo in seguito utilizzare il lettore di impronte per sbloccare lo schermo. Con Android 16 Beta 3 questa procedura potrà essere rivoluzionata consentendo di sbloccare lo smartphone semplicemente appoggiando il dito sullo schermo, anche da spento.

Google, con il prossimo Android 16, consentirà agli utenti Pixel di sbloccare lo smartphone tramite impronta senza attivare il display

A confermare questa nuova funzionalità e stato il collega Mishaal Rahman con un approfondimento condiviso su Android Authority. Il giornalista ha trovato nel menù Impostazioni una nuova sezione nella sottocategoria dedicata alla Sicurezza e privacy.

Entrando nella sezione Sblocco dispositivo e poi Sblocco con impronta digitale sarà possibile selezionare la nuova opzione Screen-off Fingerprint Unlock. Attivandola, sarà possibile sbloccare lo smartphone anche quando lo schermo è spento semplicemente appoggiando il dito sull’area in cui è presente il sensore ad ultrasuoni.

In questo modo, è possibile evitare un doppio passaggio agli utenti e semplificare l’utilizzo del proprio smartphone Pixel. Attualmente non è chiaro se Google introdurrà questa feature nella versione stabile di Android 16 o se resterà solo un test. In ogni caso, sembra che l’azienda di Mountain View abbia esteso il supporto a tutti i device a partire dal Pixel 6 fino ad arrivare al Pixel 9. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.