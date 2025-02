Ryanair cambia le regole su check-in e bagaglio a mano: cosa cambia per i passeggeri

Ryanair ha annunciato nuove regole per il check-in e il bagaglio a mano, introducendo modifiche che influenzeranno tutti i passeggeri. Le principali novità riguardano l’obbligo di effettuare il check-in online e una nuova gestione del bagaglio a mano per chi non acquista l’opzione prioritaria.

Nuove restrizioni per il bagaglio a mano e il check-in online

A partire dalle prossime settimane, i passeggeri potranno effettuare il check-in esclusivamente dall’app mobile di Ryanair. La compagnia ha deciso di eliminare la possibilità di stampare la carta d’imbarco tramite il sito web, rendendo obbligatorio il check-in tramite smartphone o tablet.

Questa modifica potrebbe rappresentare un problema per i viaggiatori meno abituati alla tecnologia, che dovranno installare l’app per poter completare la procedura. Tuttavia, Ryanair assicura che il nuovo sistema semplificherà l’accesso ai biglietti digitali e ridurrà i tempi di attesa in aeroporto.

Le nuove regole incidono anche sul trasporto del bagaglio a mano. Chi non acquista l’opzione Priority dovrà lasciare il proprio trolley alla consegna bagagli, senza poterlo portare in cabina. Solo uno zaino o una borsa di piccole dimensioni sarà ammesso gratuitamente a bordo. Questa politica rientra nella strategia della compagnia per ridurre i ritardi in fase d’imbarco e velocizzare le operazioni di partenza. La scelta di obbligare i passeggeri a imbarcare i bagagli più ingombranti dovrebbe rendere il processo più fluido, evitando problemi di spazio nelle cappelliere.

Le nuove disposizioni di Ryanair hanno già suscitato polemiche tra i viaggiatori abituali. L’obbligo del check-in solo da mobile e le restrizioni sui bagagli potrebbero penalizzare chi non ha familiarità con la tecnologia o viaggia leggero, senza voler pagare supplementi. Tuttavia, la compagnia difende le nuove regole sostenendo che miglioreranno l’efficienza e ridurranno i tempi di attesa negli aeroporti.

Ryanair ha introdotto cambiamenti significativi per il check-in e il bagaglio a mano, con l’obbligo di usare l’app mobile e nuove restrizioni sui trolley in cabina. I passeggeri dovranno adeguarsi a queste modifiche per evitare problemi prima della partenza.