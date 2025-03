Hyundai svela la nuova auto da sogno INSTEROID

Hyundai ha svelato le prime immagini della nuova concept car INSTEROID, che rompe ogni schema ispirandosi al mondo dei videogiochi. L’azienda la definisce “un’auto da sogno” che trasforma qualsiasi city-SUV elettrico in puro divertimento.

Il nome del nuovo veicolo dal design innovativo unisce INSTER – che richiama il city-SUV omonimo al 100% elettrico dell’azienda – e STEROID, per sottolineare il carattere ‘muscolare’, giovanile e particolare di questo modello. Negli scorsi mesi ha fatto il suo debutto a livello internazionale e presto arriverà anche da noi in Italia. La presentazione ufficiale di questa nuova concept car Hyundai è stimata per Aprile.

INSTEROID è nata con lo scopo di elevare ulteriormente l’esperienza emozionale legata alla mobilità elettrica. Ricca di vantaggi, dettagli inediti e novità, INSTEROID è tutta da scoprire. Ogni elemento – dalla plancia di controllo al cluster digitale, dallo spoiler posteriore alle luci di stop – ne riflette il carattere inimitabile e innovativo.

Hyundai INSTEROID, l’unione tra funzioni avanzate e design fuori dagli schemi della nuova concept car

Le immagini teaser, mostrate anche qui sotto, rivelano come INSTEROID vada oltre il design del modello di produzione che ci si aspetterebbe, con uno stile ispirato ai videogiochi di corse automobilistiche che include: gli sfoghi per l’aria nei passaruota, i cerchi da 21’’ e l’accoppiata spoiler e diffusore posteriore più grandi del solito. Il look è completato da elementi luminosi in tema pixel, firma distintiva delle auto elettriche Hyundai.

Come concept car che rompe gli schemi, INSTEROID mostra la visione innovativa e futuristica del team di designer dell’azienda: una sorta di “anomalia” nel panorama automobilistico attuale, in grado di unire l’estetica spinta al limite della realtà tipica dei videogiochi all’ingegneria dei modelli più amati. Così diversa dai suoi predecessori da sembrare appena uscita da un circuito digitale. La potenza dei veicolo, inoltre, va di pari passo con il suo design così all’avanguardia garantendo un risultato senza precedenti.