Apple Watch è in OFFERTA BOMBA su Amazon: approfittatene subito!

Apple Watch è a tutti gli effetti lo smartwatch più richiesto e desiderato dal pubblico, un prodotto eccellente che amplia il più possibile le funzionalità e la sua versatilità, garantendo al consumatore medio una usabilità quotidiana di altissimo livello, ben superiore ai diretti concorrenti presenti sul mercato. Il modello attualmente in promozione è l’Apple Watch Series 9, la generazione appena precedente all’ultima, con una diagonale del display di 45 millimetri, cassa realizzata in alluminio di colorazione rosa, e soprattutto cinturino Sport Loop.

Le differenze principali tra le versioni di Apple Watch che è possibile acquistare sul mercato sono prima di tutto legate al cinturino, in questo caso è in tessuto, con chiusura semplificata, perfetto per l’utilizzo estivo, proprio perché non aderisce in modo eccessivo al polso, garantendo a tutti gli effetti una buona traspirazione, senza arrecare fastidio o dolore. In aggiunta parliamo di connessione alla rete, che nel nostro caso avviene solo tramite smartphone, non è presente difatti lo slot per la SIM o il supporto all’eSIM, per terminare con appunto la dimensione dello schermo, che può oscillare tra 41 e 45 millimetri.

Apple Watch, l’offerta bomba migliore del momento

Il prezzo bomba applicato su Apple Watch è sicuramente uno dei migliori in circolazione, anche confrontandolo con i risultati raggiunti effettivamente in passato; la spesa originaria di listino per il prodotto in oggetto era stata di 429 euro, negli ultimi 30 giorni tale cifra era stata ridotta a 379 euro, per poi scendere infine oggi a 312 euro, con uno sconto complessivo del 27%. Acquistatelo qui.

Al momento attuale sono acquistabile varie varianti dello stesso dispositivo, il prezzo indicato nell’articolo è da considerarsi valido solo ed esclusivamente per quella di cui vi abbiamo parlato.