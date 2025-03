Smart TV Hisense, OFFERTA strepitosa su Amazon con le Offerte di Primavera

La nuova offerta applicata su Amazon in questi giorni è davvero una delle migliori in circolazione, permette di risparmiare moltissimo sull’acquisto di una smart TV Hisense, raggiungendo uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora. La promozione viene inserita all’interno della campagna Festa delle Offerte di Primavera, con tantissimi sconti speciali che gli utenti possono cogliere al volo, anche senza un abbonamento Prime attivo.

Avere tra le mani una smart TV è al giorno d’oggi molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, le ultime promozioni disponibili nel periodo offrono all’utente medio la possibilità di mettere le mani sul modello Hisense 32E43NT, una smart TV VIDAA U7 da 32 pollici, con possibilità comunque di godere di una qualità davvero eccellente, grazie al supporto HEVC 10, l’assistente vocale Amazon Alexa, senza dimenticarsi della piena compatibilità con digitale terrestre 2.0, DVB-T2/S2 o la Tivù.

Correte subito sul canale Telegram ufficiale dedicato ai codici sconto Amazon con tante occasioni gratis, prezzi crollati e sconti mai visti prima d’ora.

Smart TV Hisense: ecco la promozione su Amazon

Una smart TV ad un prezzo così basso non l’avevamo praticamente mai vista, avete capito bene, per l’acquisto del prodotto di casa Hisense infatti vi basteranno 159 euro, con spedizione gratuita e la solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Le sue dimensioni, essendo comunque un pannello da soli 32 pollici, non sono particolarmente elevate, raggiungendo nello specifico 726 x 479 x 186 millimetri, tutti comprensivi anche della base di appoggio, composta da due piedini posti ai lati del prodotto stesso. Quest’ultimi sono realizzati in plastica, più che sufficienti per il montaggio su qualsiasi superficie; nell’eventualità in cui la vogliate appendere al muro, segnaliamo la presenza di agganci VESA nella parte posteriore di dimensioni sostanzialmente classiche, quindi perfette per l’utilizzo in un qualsiasi ambiente o stand che vogliate utilizzare.