Apple Watch con fotocamera integrata: l’arrivo non è così lontano

Apple Watch potrebbe presto accogliere una novità inaspettata. Secondo Mark Gurman, gli smartwatch Apple potrebbero presto essere dotati di fotocamera che renderà l’interazione del dispositivo con Apple Intelligence ancora più accurata. Lo scopo del colosso, infatti, sarebbe quello di permettere agli utenti di sfruttare funzionalità di intelligenza artificiale avanzate, che potrebbero trarre informazioni anche dal mondo reale.

Apple Watch con fotocamera: l’azienda brevetta una nuova soluzione

L’idea di assistere prima o poi all’arrivo di un Apple Watch dotato di fotocamera era già apparsa in rete ma un nuovo brevetto, accompagnato dalle dichiarazioni di Mark Gurman, confermano nuovamente il progetto del colosso ritenendo che l’arrivo die primi modelli potrebbe non essere lontanissimo. A ciò si accosta anche la notizia per cui, Apple potrebbe essere a lavoro su AirPods dotati di fotocamera, il cui scopo e funzionamento sarebbe identico a quello di Apple Watch.

Apple potrebbe così dotare i suoi dispositivi di sensori fotografici che, per quanto riguarda gli smartwatch, sarebbero posizionati sotto il display nei modelli standard, nella parte laterale sui modelli Ultra. La presenza di fotocamere permetterebbe agli utenti di inquadrare il mondo esterno e ottenere informazioni che sarebbero elaborate dal sistema di intelligenza artificiale Apple e offrire risposte ancora più accurate.

L’introduzione di una tale novità potrebbe non essere del tutto semplice per Apple, che si ritroverebbe a dover affrontare questioni legate alla privacy di non poco conto. L’utilizzo inappropriato della fotocamera in luoghi pubblici potrebbe essere argomento di dibattito e rallentare l’introduzione del sensore sui dispositivi del colosso.

Non sappiamo ancora quanto sarà necessario attendere prima di poter vedere dal vivo i primi Apple Watch o AirPods con fotocamera e non è da escludere la possibilità che Apple decida di posticiparne la realizzazione. A riguardo potrebbero comunque farsi strada maggiori informazioni che permetteranno di avanzare ipotesi circa le tempistiche.