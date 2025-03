L’Apple Watch del futuro avrà fotocamere integrate e intelligenza artificiale

In California si sta lavorando per una nuova versione di Apple Watch. Le grandi novità sarebbero l’integrazione di fotocamere e l’intelligenza artificiale avanzata. È stata la voce di Mark Gurman di Bloomberg ha rivelare che l’azienda sta lavorando a nuovi dispositivi che includeranno una fotocamera direttamente nel display dell’Apple Watch. Per la versione Ultra, invece, questa sarebbe posizionata ai lati, accanto alla Digital Crown. La novità permetterebbe all’orologio di interagire con il mondo che lo circonda, sfruttando l’intelligenza artificiale per fornire informazioni in tempo reale. Una vera e propria rivoluzione nel campo dei dispositivi indossabili, che potrebbero migliorare la vita quotidiana di moltissimi utenti.

Il futuro di Apple Watch sarà basato sulla Visual Intelligence

Secondo il giornalista Mark Gurman, l’introduzione della Visual Intelligence potrebbe diventare un’altra parte integrante dell’Apple Watch. Questa tecnologia, già presente negli IPhone16, permette al dispositivo di riconoscere oggetti e luoghi attraverso la fotocamera e fornire maggiori dettagli, come il nome di un ristorante che si sta cercando o le informazioni su un evento. Non si esclude che Apple possa portare questa tecnologia anche agli AirPods. La mossa di integrare l’intelligenza artificiale direttamente nei suoi dispositivi, rappresenterebbe un passo significativo nella strategia di Apple.

Ma la vera sfida per Apple sarà la gestione dell’AI nei suoi dispositivi indossabili. Il compito sarà guidato da Mike Rockwell, l’ex dirigente di Google specializzato in ricerca. Il direttore del progetto Vision Pro e responsabile dello sviluppo di visionOS, il sistema operativo per gli occhiali AR, è stato incaricato di recente di accelerare il progresso dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo Apple.

Oltre all’introduzione della Visual Intelligence, anche l’evoluzione di Siri potrebbe cambiare drasticamente il modo in cui interagiamo con gli apparecchi. Sebbene sia ancora presto per dire quando queste innovazioni arriveranno sul mercato, l’idea di Apple è quella di una chiara direzione verso una maggiore personalizzazione e un’interazione più fluida con l’esterno. Gli utenti dovranno aspettare alcuni anni, ma si prospetta un futuro con dispositivi sempre più intelligenti e interconnessi.