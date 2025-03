Amazon sconta di 200 euro il Google Pixel 9

Una sorpresa inaspettata vi attende su Amazon, il Google Pixel 9 può essere acquistato con un risparmio non da poco, un prezzo decisamente più basso del normale che apre indubbiamente le porte verso uno smartphone di livello nettamente superiore alla media, almeno per quanto ne concerne la fascia di prezzo di posizionamento.

Le dimensioni di questo device sono complessivamente più che abbordabili, infatti non supera i 200 grammi, si ferma a 198 grammi, raggiungendo nello stesso tempo 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, con la totale resistenza all’acqua e contro gli agenti atmosferici, come polvere o similari. Il processore è il modello di nuova generazione, SoC Google Tensor G4, octa-core con frequenza di clock a 3,1GHz, che viene supportato dalla presenza di una GPU Mali-G715 MC7, oltretutto con ben 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna effettivamente variabile, in base alla versione che andrete a selezionare (attenzione però che non è espandibile).

Amazon: il prezzo è scontato di 200 euro sul Google Pixel 9

Il Google Pixel 9 costa sempre meno, avete capito bene, il nuovo top di gamma dell’azienda americana ha un prezzo tutt’altro che impossibile per la maggior parte dei consumatori, tanto che può essere vostro con un esborso finale di soli 699 euro, quando in realtà il listino sarebbe stato di 899 euro (circa il 22% in meno). A questo prezzo eventualmente si possono aggiungere altri 50 euro nel caso in cui foste Prime Student, per una spesa di soli 649 euro. Ordinatelo subito qui.

Il prodotto è uno dei migliori in circolazione, anche semplicemente da un punto di vista fotografico, con nella parte posteriore due sensori differenti, tra cui un principale da 50 megapixel, ed un ultragrandangolare da 48 megapixel, capaci di raggiungere livelli qualitativi molto elevati.