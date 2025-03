Amazon fa CROLLARE il prezzo del notebook HP con quest’offerta

I notebook HP sono indiscutibilmente tra i modelli più interessanti dell’intero settore, prodotti di alta qualità che generalmente offrono un rapporto di qualità/prezzo estremamente favorevole per tutti i consumatori. Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon la spesa viene fortemente ridotta sull’acquisto del dispositivo 14s-dq3000sl, trattasi di una variante relativamente economica che permetta ugualmente di accedere a buone prestazioni generali.

Il modello integra un processore Intel Celeron N4500, che viene affiancato subito dalla presenza di 4GB di RAM DDR4, oltre ad una memoria interna su SSD da 128GB, il tutto con una scheda grafica integrata Intel UHD. Il display è da 14 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, trattamento antiriflesso, di buona qualità generale; le cornici sono sufficientemente grandi, non si tratta di un infinity display, ma per la sua fascia di prezzo lo riteniamo più che valido. Il pannello è sormontato da una webcam, o fotocamera, con risoluzione massima in FullHD, che offre una resa complessivamente molto valida e di qualità.

Amazon: il prezzo crolla letteralmente sul notebook HP

La spesa per questo prodotto non poteva a tutti gli effetti essere inferiore, dovete infatti sapere che per il suo acquisto saranno necessari solamente 229 euro, con un risparmio assolutamente importante, e comunque spedizione a domicilio completamente gratuita affiancata dalla solita ottima garanzia di 24 mesi. Ordinatelo subito a questo link.

Il sistema operativo, come era lecito immaginarsi, è Windows 11S, senza alcuna personalizzazione software, ciò sta a significare che si potrà godere a tutti gli effetti una chiara esperienza Windows stock, senza orpelli di alcun tipo. La connettività per questo prodotti si affida a bluetooth 4.2 e WiFi di ultima generazione.