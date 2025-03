Ho. Mobile: la promo arrivata da poco è davvero conveniente

Se avete bisogno di dare una ventata d’aria fresca alla promozione che avete sul vostro numero di cellulare, sicuramente il mercato della telefonia italiana ha l’offerta che fa per voi, tutti i provider telefonici infatti garantiscono costantemente nuove promozioni in grado di soddisfare le necessità di tutti gli utenti, i cataloghi sono infatti vasti e ricchi di possibilità stratificate adeguatamente per venire incontro alle esigenze e alle necessità di tutti gli utenti, soprattutto dal punto di vista del prezzo.

All’interno di questo contesto, un provider che sicuramente rappresenta una vera e propria garanzia è senza alcun dubbio Ho mobile, L’operatore tinto di viola infatti da tantissimi anni rappresenta una vera e propria certezza grazie alle sue offerte sempre al passo coi tempi e con costi davvero accessibili, per ribadire questo concetto proprio recentemente ha rimesso online un’offerta che ha conquistato davvero tantissimi utenti, vediamo insieme che cosa offre e soprattutto il costo per usufruirne.

Tutto incluso

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, il prezzo da pagare mensilmente ammonta a 9,99 €, ma dovete prestare attenzione ad un piccolo dettaglio, il costo di attivazione sarà di 2,99 € solo per coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale che deve essere presente all’interno di una lista specificata nella pagina ufficiale della promozione all’interno della quale potrete consultarla, in caso contrario infatti il costo salirà a 29,90 € vanificando di fatto la convenienza della promo.

Una volta verificato il seguente punto non vi rimane che accedere alla pagina ufficiale dell’offerta ed effettuare l’attivazione online in pochi semplici passi, con pochi semplici clic potrete infatti attivare l’offerta e godervela immediatamente sul vostro smartphone, ovviamente il costo di attivazione include anche il costo per la Sim e la sua ricezione.