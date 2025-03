Whatsapp: così i truffatori ti svuotano il conto in poco tempo

Il social di messaggistica più utilizzato in tutto il pianeta sicuramente è WhatsApp, tutti gli utenti dotati di uno smartphone infatti utilizzano il noto social vestito di verde, quest’ultimo vanta un bacino di account che supera abbondantemente i 2 miliardi di utenti attivi, dettaglio che ovviamente non è passato inosservato né a chi si occupa di stilare queste classifiche, ma allo stesso tempo a chi invece Vuole utilizzare tutto ciò a proprio vantaggio, stiamo ovviamente parlando dei truffatori, questi ultimi infatti da poco tempo hanno iniziato due utilizzare la nota piattaforma per i propri fini fraudolenti, il tutto è motivato da una ragione molto semplice, WhatsApp consente di raggiungere un numero di prede molto più elevato rispetto agli altri mezzi di comunicazione tradizionali.

Recentemente molti utenti italiani si sono ritrovati a ricevere strani messaggi dietro i quali purtroppo però si celava un tentativo di truffa bello e buono, come se non bastasse i truffatori adesso stanno anche cambiando modus operandi utilizzando le videochiamate per riuscire a ottenere informazioni sensibili delle vittime, scopriamo in che modo tramite questi strumenti riescono a svuotare i conti correnti dei malcapitati.

Una videochiamata letale

Nello specifico di recente i truffatori si fingono un istituto bancario e contattano la vittima dichiarando la necessità di recapitare una comunicazione molto urgente, per farlo però richiedono all’utente presso di mira di avviare una video chiamata all’interno della quale poi l’ho convinceranno dapprima ad avviare la condivisione dello schermo e poi a effettuare l’accesso sulla propria piattaforma Internet banking, in tal modo riusciranno a garantirsi l’accesso a quest’ultima copiando le credenziali per poi svuotare tutto il contenuto del conto corrente in attimo, inutile stare a dire che si tratta di conseguenze irrimediabili e dannose, per evitare di incappare in questa problematica la cosa migliore da fare risulta non eseguire nessuna istruzione e bloccare immediatamente il contatto che vi ha scritto, se avete dei dubbi contattate in prima persona la vostra banca.