Truffa con mail e link infetto: attenti al messaggio che vi frega soldi e dati

Anche oggi la truffa ha colpito e purtroppo le persone ad esserci cascate sono tantissime. Tutto questo arriva soprattutto dalla volontà dei truffatori di utilizzare dei nomi altisonanti come quello di iCloud di Apple, il celebre servizio di archiviazione online.

Il problema diventa grande perché le persone credono di non avere memoria e dunque di dover pagare, non sapendo di corrispondere dei soldi ai truffatori insieme ai propri dati personali. Fate molta attenzione e date uno sguardo al testo in basso per capire come è scritto il messaggio e soprattutto da cosa tenervi alla larga.

La truffa che gira in queste ore è diventata più pericolosa del previsto, eccola qui

Questo è il testo che purtroppo sta fregando tantissime persone e che nasconde una truffa basata sul celebre nome di iCloud di Apple. In poche parole le persone credono di non avere più memoria e dunque di dover aggiornare il proprio piano iCloud pagando. Quello che non sanno però è che stanno per recarsi su un sito contraffatto che può fregarli in ogni momento. Ecco il messaggio truffa:

“iCloud

Pagamento non riuscito per il rinnovo del tuo

abbonamento allo spazio di archiviazione Cloud

0 GB 48.9GB /50 GB

Non siamo riusciti a rinnovare il tuo spazio iCloud

Le tue foto e i tuoi video saranno eliminati!!

Il tuo metodo di pagamento è scaduto: aggiorna

le informazioni di pagamento!

Se non hai abbastanza spazio su iCloud, puoi eseguire l’upgrade del piano di archiviazione

COMPLETO

Dettagli dell’ordine:

ID abbonamento : 7708653

Prodotto: Spazio iCloud

Data di scadenza: 17 March 2025

Senza spazio su iCloud, potresti non riuscire a memorizzare tutti i tuoi dati e file nel servizio di sincronizzazione iCloud offerto da Apple, che consente agli utenti di archiviare i propri dati, come foto, video, documenti e altro, sui server Apple e accedervi da qualsiasi dispositivo utente

Aggiorna il mio pagamento“.