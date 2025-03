Apple MacBook Pro al prezzo più BASSO mai visto su Amazon: in offerta di 600 euro

Apple MacBook Pro viene scontato tantissimo su Amazon in questi giorni, il risparmio che gli utenti possono godere è davvero elevato, tanto da rendere il prodotto molto più alla portata di ognuno di noi, fermo restando essere uno tra i più costosi attualmente in circolazione. Il notebook in questione è caratterizzato da un display Liquid Retina XDR da 16,2 pollici di diagonale, ottima qualità, di livello nettamente superiore alla media, in termini di dettaglio e di nitidezza.

Il processore non è l’Apple M4 tanto amato nell’ultimo periodo, bensì la variante Pro della generazione precedente, stiamo parlando dell’Apple M3 Pro, un SoC con 12-core e GPI 18-core, che viene affiancato a sua volta dalla GPU Apple, di buona qualità, pensata sia per il gaming che comunque per un utilizzo generico del device, anche montaggio video e fotografico. La configurazione prevista per il modello in oggetto parte da 512GB di ROM su SSD, passando poi per 18GB di RAM, utile soprattutto per l’esecuzione di più applicazioni in contemporanea.

Ricevete le nuove offerte Amazon gratis sul vostro smartphone, scoprendo ogni giorno i prezzi più bassi in esclusiva, solo con il canale Telegram ufficiale interamente dedicato.

Apple MacBook Pro: un prezzo così basso non l’avevamo mai visto

Il prezzo di vendita di Apple MacBook Pro è di base alto, molto alto, la variante di cui vi stiamo parlando nell’articolo sarebbe in vendita a 2879 euro, cifra che risulta essere irraggiungibile per la maggior parte dei consumatori, e che fortunatamente Amazon ha giustamente pensato di ridurre del 20%, per arrivare ad una spesa finale di soli 2299 euro. La spedizione a domicilio è gratuita, con garanzia di 24 mesi. Lo potete acquistare qui.

La colorazione attualmente disponibile a questo prezzo è la Nero Siderale, una delle più amate dal pubblico, anche se si allontana dal classico grigio che ha sempre contraddistinto i prodotti dell’azienda di Cupertino.