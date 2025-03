Vivo X200 Ultra: trapelano le prime immagini e caratteristiche tecniche

Il prossimo flagship della casa cinese Vivo si mostra in render dettagliati accompagnati dalle principali specifiche tecniche. Il design presenta linee simmetriche, cornici ridotte e finitura satinata, con un modulo fotografico circolare posizionato al centro della scocca posteriore. Al suo interno, tre sensori di fascia alta: una fotocamera principale da 200 MP, una periscopica da 50 MP e un ultragrandangolare da 50 MP, pensati per offrire una copertura completa di ogni scenario fotografico.

Sul fronte, Vivo X200 Ultra monta un display AMOLED curvo da 6,78 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate a 144 Hz. Il pannello promette una visione fluida e dettagliata, ideale sia per la fruizione multimediale che per il gaming competitivo.

Hardware da vero top di gamma

A spingere il nuovo X200 Ultra ci sarà il chipset MediaTek Dimensity 9400, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Le configurazioni prevedono fino a 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione UFS 4.0, offrendo prestazioni elevate in ogni contesto, dal multitasking spinto all’editing video.

La batteria da 5.500 mAh sarà compatibile con ricarica rapida cablata a 100W e wireless a 50W, per garantire una ricarica completa in tempi ridotti. Non mancheranno le ottimizzazioni per prolungare l’autonomia grazie alla gestione intelligente dell’energia.

Il lancio ufficiale è atteso tra aprile e maggio 2025, inizialmente sul mercato cinese. La disponibilità globale non è ancora stata confermata, ma non si esclude una commercializzazione anche in Europa nei mesi successivi.

Con queste caratteristiche, Vivo X200 Ultra si candida a essere uno degli smartphone Android più completi del 2025, con particolare enfasi su fotografia, display e potenza di calcolo. Un dispositivo pensato per chi cerca prestazioni estreme e versatilità in un design raffinato.

Vivo X200 Ultra si presenta come un flagship dal profilo tecnico altissimo, capace di competere con i migliori modelli sul mercato. L’attenzione al comparto fotografico e alla potenza di elaborazione lo rendono una proposta interessante per utenti avanzati e professionisti.