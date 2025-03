Vivo potrebbe presentare un nuovo tablet flagship

Sembra che la lotta nel settore tech dei tablet si stia facendo sempre più agguerrita. Il produttore tech Oppo è infatti già al lavoro sulla realizzazione del suo prossimo tablet top di gamma noto con il nome di Oppo Pad 4 Pro. A quanto pare, però, anche il produttore tech Vivo è pronto a sfidare i competitors del settore con un nuovo prodotto. Quest’ultimo dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Vivo Pad 4 Pro. Secondo le indiscrezioni emerse in rete, dovrebbe trattarsi di un tablet flagship.

Vivo Pad 4 Pro, in arrivo un nuovo tablet flagship?

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, il produttore tech Vivo potrebbe presentare a breve un nuovo tablet di fascia alta. Come già accennato in apertura, quest’ultimo dovrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato con il nome di Vivo Pad 4 Pro. Le presunte specifiche tecniche appena emerse in rete lasciano infatti intendere proprio questo.

Secondo quanto è emerso, il nuovo tablet a marchio Vivo potrà contare sulle elevate performance di uno dei potenti processori di casa MediaTek. Ci stiamo riferendo al soc MediaTek Dimensity 9400 e quest’ultimo dovrebbe inoltre essere supportato da tagli di memoria comprendenti 8, 12 e 16 GB di RAM. L’autonomia dovrebbe essere poi mostruosa, grazie alla presenza di una batteria esagerata pari ad addirittura 12000 mah con supporto alla ricarica rapida da 66W. La scheda tecnica dovrebbe inoltre includere un display di qualità.

Dovrebbe trattarsi di un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 13 pollici e con una risoluzione molto elevata pari a 3.1K. Insomma, stando a queste prime informazioni, il nuovo Vivo Pad 4 Pro sarà un tablet davvero prestante e soprattutto in grado di competere con i suoi rivali, tra cui il prossimo Oppo Pad 4 Pro. Ricordiamo che quest’ultimo dovrebbe essere altrettanto prestante. Le sue prestazioni sembra infatti che saranno affidate ad un altro processore di rilievo, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite.