CoopVoce, EVO 200: un’offerta come questa è pazzesca, ecco il prezzo

Chi sceglie i gestori virtuali lo fa per avere un riscontro in termini di risparmio e soprattutto quantità dei contenuti. CoopVoce sta promuovendo delle soluzioni durante gli ultimi mesi che di certo vanno in tal senso, proponendo al pubblico prezzi bassi, tanti giga e non solo.

CoopVoce torna con una vecchia offerta pensata per chi vuole tanti giga a un prezzo fisso e senza sorprese. La promozione si chiama EVO 200 e punta a competere con le tariffe top di gamma degli altri operatori. Con un costo di soli 7,90€ al mese, questa soluzione include 200 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS.

Un aspetto importante di EVO 200 è che il prezzo rimane invariato per sempre, senza aumenti nel tempo. Inoltre, chi attiva la promozione entro il 2 aprile 2025 non dovrà pagare alcun costo di attivazione, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa.

Una tariffa per gli utenti che vogliono qualcosa di nuovo: offre CoopVoce

EVO 200 è la risposta di CoopVoce per attirare nuovi clienti da altri gestori, proponendo una tariffa completa a un prezzo più competitivo rispetto a molte alternative sul mercato. Con un pacchetto dati generoso e chiamate senza limiti, questa offerta si rivolge a chi usa molto lo smartphone per navigare, guardare video in streaming e chattare senza preoccuparsi del consumo dati.

L’attivazione può essere effettuata comodamente online o nei punti vendita Coop, con un processo rapido e senza costi aggiuntivi se si rispetta la scadenza promozionale.

Un’offerta senza sorprese: CoopVoce non pone alcun vincolo

CoopVoce si distingue da tempo per la sua politica di trasparenza, con tariffe chiare e senza costi nascosti. EVO 200 non prevede vincoli contrattuali, quindi si può cambiare operatore in qualsiasi momento senza penali.

Chi cerca tanti giga e una rete affidabile può approfittare di questa promozione fino al 2 aprile 2025, scegliendo una tariffa stabile e senza aumenti nel tempo.