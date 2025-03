PosteMobile: la Creami WOW offre 50 GB in 5G ad un prezzo fuori mercato

Poste Italiane spesso viene bersagliata dai clienti per alcuni disservizi ma di certo non si può fare lo stesso per il provider PosteMobile che è impeccabile. Le sue offerte sono sempre interessanti e nascondono sempre dei vantaggi importanti, soprattutto per chi è il cliente di Poste. In questo momento è tornata disponibile una delle offerte più scelte di sempre, quella che permette di avere tutto per un prezzo eccezionale.

PosteMobile propone una nuova promo mobile per chi cerca una tariffa conveniente e senza vincoli. Creami Extra WOW 50 è la soluzione perfetta per chi vuole minuti e SMS senza limiti e 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps, il tutto al costo di 5,99€ al mese.

L’offerta è disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non ci sono restrizioni per chi desidera passare a PosteMobile mantenendo il proprio numero o attivandone uno nuovo.

Come attivare l’offerta di PosteMobile facilmente

Attivare Creami Extra WOW 50 è semplice e veloce. Si può fare online, presso un ufficio postale o al telefono con un operatore. L’intero processo è rapido, senza procedure complicate o lunghe attese.

Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, una cifra che include anche la SIM. Dopo il primo pagamento, il costo mensile dell’offerta rimane fisso e senza aumenti nel tempo.

Un’offerta senza sorprese: PosteMobile non inganna i suoi utenti

PosteMobile è noto per la trasparenza nelle tariffe, e anche questa offerta segue la stessa linea: nessun costo nascosto e nessun vincolo contrattuale. Chi decide di cambiare operatore in futuro non avrà penali da pagare.

Con 50 GB in 4G+, chiamate e messaggi illimitati, Creami Extra WOW 50 è una delle proposte più competitive tra gli operatori virtuali. Grazie alla possibilità di attivarla in diversi modi, è una soluzione comoda e adatta a chi vuole una tariffa semplice, completa e senza brutte sorprese. Questo è ciò che potete avere scegliendo questo gestore.