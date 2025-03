Perplexity: il suo ultimo spot colpisce la concorrenza

Perplexity ha deciso di alzare l’asticella con il suo recente spot pubblicitario. A tal proposito, ha puntato non solo su un budget imponente, ma anche su un protagonista d’eccezione. Si tratta di Lee Jung-jae, la celebre star nota per il suo ruolo nella serie Squid Game. La scelta di Perplexity di puntare su un attore così carismatico e conosciuto è stata accompagnata da un’ironia tagliente rivolta ai suoi principali rivali. Soprattutto Google. Il concept dello spot è semplice ed efficace.

Nuova pubblicità di Perplexity: ecco i dettagli

Lee Jung-jae si ritrova catapultato in un’ambientazione claustrofobica. Un corridoio dalle pareti grigie e spoglie, senza apparenti vie di uscita. L’unica presenza tangibile è uno schermo che proietta domande con voce robotica. Per uscire da quella prigione moderna, l’attore deve rispondere correttamente a tre quesiti. Nella prima scena, per rispondere al primo quesito sulle macchie di caffè, Lee sfodera il suo smartphone. L’attore si rivolge a “Pooble“, una parodia poco velata di Google. Il logo e i colori ricordano palesemente quelli del colosso. In questo caso, però, la risposta dell’AI risulta assolutamente inutile.

Frustrato, Lee decide di rivolgersi a Perplexity, il cui logo compare sullo schermo con un’animazione dinamica e moderna. Il sistema risponde in modo dettagliato e preciso, guadagnandosi la fiducia dell’attore. Superato il primo ostacolo, arriva la seconda domanda. Ancora una volta Perplexity fornisce la risposta corretta, ma con un’aggiunta pungente. La domanda riguarda la pizza e l’AI suggerisce di non metterci la colla. Un chiaro riferimento, non casuale, a quanto accaduto con Google Gemini (ex Bard).

Finalmente, giunge la terza e ultima domanda. Quest’ultima fa riferimento al primo attore asiatico ad aver vinto un Emmy. Domanda per cui, Lee Jung-jae non ha bisogno di consultare nessuna AI, dato che si parla di lui. Lo spot si conclude con un messaggio chiaro e diretto. Perplexity è ora pronto a offrire risposte sempre più precise e utili in ogni situazione.