Google Gemini ora accessibile senza account

Google ha introdotto un’importante novità per il suo chatbot Gemini AI. Ecco di cosa si tratta. Pare che almeno nella versione web e negli Stati Uniti, sarà possibile utilizzare l’ assistente intelligente senza effettuare l’accesso con un account Google. Tale novità segna un cambio di rotta rispetto alle politiche adottate in passato. Quando sia Bard che le prime versioni di Gemini richiedevano sempre l’autenticazione per poter interagire con l’intelligenza artificiale.

Gemini: privacy migliorata, ma niente libertà su mobile

L’accesso senza login avverrà semplicemente aprendo il sito web di Gemini in modalità incognito. Nonostante questa apertura, però, chi sceglierà di utilizzare il chatbot senza un account dovrà accettare diverse limitazioni. Ad esempio, sarà disponibile soltanto il modello Gemini 2.0 Flash, progettato per offrire supporto nelle attività quotidiane. Mentre i modelli più avanzati, come Deep Research e Personalization, resteranno accessibili esclusivamente agli utenti che si autenticano. In più, la versione senza account non permetterà di caricare file né di mantenere una cronologia delle conversazioni. Una volta chiusa la scheda del browser quindi tutto andrà perso. Sarà così impossibile riprendere una chat precedente.

L’assenza dell’obbligo di login porta con sé un beneficio rilevante. Ovvero una maggiore tutela della privacy. Gli utenti che non desiderano associare le proprie conversazioni a un account personale potranno ora interagire con Gemini senza lasciare tracce dirette nei servizi Google. Questo cambiamento arriva in un momento particolare. Esattamente quando l’azienda di Mountain View è sotto osservazione per la quantità di dati raccolti rispetto ai concorrenti nel settore dell’IA.

Nonostante la maggiore accessibilità, tale modifica riguarda però esclusivamente la versione web. Per utilizzare Gemini su dispositivi Android o iPhone, sarà ancora necessario accedere con un account Google. In più, dato il legame stretto tra Gemini e Android, è improbabile che questa restrizione venga rimossa in futuro.

Questa mossa ricorda la strategia già adottata in passato da OpenAI con ChatGPT. Esso infatti permette un utilizzo del chatbot di base senza account, riservando le funzionalità avanzate agli utenti registrati. Google potrebbe trarre vantaggio da questa scelta. Una tecnica per attirare nuovi utenti senza barriere iniziali e aumentando la diffusione di Gemini.