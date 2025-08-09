OpenMind: il sistema operativo che dà coscienza ai robot

OpenMind non costruisce robot. O meglio, non si occupa né delle gambe né delle braccia, ma di qualcosa che potremmo definire “il cervello”: il software che consente a queste macchine di pensare, imparare, adattarsi. In un panorama tecnologico sempre più affollato di hardware brillante ma spesso muto, loro vogliono essere quelli che danno voce – e mente – ai robot del futuro.

OpenMind e l’apprendimento collettivo: la nuova frontiera dell’AI robotica

Con sede nella Silicon Valley e una visione che guarda molto oltre la robotica industriale, OpenMind ha appena raccolto 20 milioni di dollari di investimenti. Un bel traguardo, certo, ma anche un’accelerazione per qualcosa che sta già prendendo forma. Entro settembre, infatti, partirà la distribuzione dei primi dieci cani robotici equipaggiati con il loro sistema OM1. Non è solo un test tecnico: è un esperimento sociale, umano. L’obiettivo? Osservare come questi robot interagiscono davvero nel mondo reale e, soprattutto, capire cosa le persone si aspettano da una macchina “intelligente”.

Il cuore del progetto è OM1, un software che vuole diventare per i robot quello che Android è stato per gli smartphone. Un sistema operativo capace di funzionare su qualunque corpo robotico, indipendentemente da chi lo ha costruito. È un’idea semplice ma potente: non serve più reinventare la mente ogni volta che nasce un nuovo robot. Basta una base solida e flessibile, su cui costruire capacità sempre più sofisticate.

E non finisce qui. OpenMind ha anche sviluppato FABRIC, una sorta di linguaggio comune per robot. Serve a farli parlare tra loro in modo sicuro e immediato. Se uno impara qualcosa, lo condividerebbe con tutti gli altri – proprio come facciamo noi, ma senza dover passare per anni di scuola. Una nuova lingua? Nessun problema: basta che uno la impari, e in pochi secondi tutta la rete robotica saprà usarla. È un tipo di apprendimento collettivo che noi umani possiamo solo sognare.

Insomma, il futuro secondo OpenMind non è fatto solo di macchine che si muovono bene. È fatto di macchine che capiscono, collaborano, apprendono. E lo fanno in modo sorprendentemente… umano.