Kena lancia una super promo che accontenta davvero tutti

Al giorno d’oggi, un dettaglio a cui tutti i possessori di uno smartphone non possono assolutamente prestare poca attenzione sicuramente è l’offerta che decidono di attivare sul numero di cellulare presente all’interno di quest’ultimo, utilizzare un’offerta ricca e soprattutto adeguata in base alle nostre esigenze e infatti l’indispensabile per un’esperienza d’uso che sia soddisfacente e ovviamente in grado di regalarci soddisfazioni, di conseguenza scegliere un’offerta adatta alle nostre necessità e indispensabile, per fortuna in Italia sono presenti davvero tantissimi operatori dei telefonici che mettono a disposizione un vasto catalogo di offerte in grado di venire incontro alle necessità di tutti gli utenti, sia come caratteristiche garantite che come prezzo.

un operatore che sicuramente merita la vostra attenzione se state cercando una nuova offerta da attivare sul vostro smartphone è Kena mobile, L’operatore vestito di giallo recentemente infatti ha messo a disposizione una nuova offerta che garantisce caratteristiche davvero competitive, scopriamo insieme di cosa si tratta e il prezzo mensile.

Caratteristiche davvero impressionanti

L’offerta messa a disposizione Kena mobile è rivolta principalmente a coloro che hanno uno smartphone 4G e desiderano un’offerta carica di giga, quest’ultima infatti consente di usufruire di 100 GB di traffico dati in 4G che aumentano 200 se attivato il servizio di ricarica automatica abbinati a 200 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti, il prezzo mensile è di 7,99 € con un costo di attivazione che sarà gratuito se decidete di fornire i consensi commerciali, l’offerta per di più offre un mese completamente gratuito e dunque il primo rinnovo sarà a costo zero, quest’ultima è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale, la lista di operatori virtuali supportati e consultabile nella pagina ufficiale dell’offerta, o a coloro che attivano un nuovo numero direttamente in Kena.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale per effettuare l’attivazione direttamente online.