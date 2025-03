Gboard si aggiorna: arrivano i tasti Annulla e Ripeti su Android

Dopo un lungo periodo di test, Google ha lavorato su una grande novità per Gboard. L’ azienda ha finalmente introdotto i tasti Annulla e Ripeti sulla rinomata tastiera per Android. Tale innovazione, attesa da tempo, sta pian piano raggiungendo un gran numero di consensi. Segnando un passo avanti nell’esperienza di digitazione mobile. La funzione permette di eliminare l’ultima azione eseguita e, se necessario, di ripristinarla, offrendo maggiore controllo sui testi scritti.

Gboard: una novità pensata per migliorare la produttività

Per verificare se la nuova opzione è già disponibile su Gboard, basta aprire il menu dei quattro quadrati in alto a sinistra sulla tastiera. Il tasto Annulla, rappresentato dalla classica freccia rivolta all’indietro, dovrebbe trovarsi in fondo all’elenco. È possibile poi personalizzare la disposizione dei pulsanti per adattarla alle proprie esigenze. Mentre se si desidera un accesso più rapido, il comando può essere trascinato direttamente nella barra dei suggerimenti principali. A differenza di Annulla, il tasto Ripeti compare solo dopo che si è annullata un’azione. Offre così una soluzione immediata per ripristinare un contenuti modificato o eliminato per sbaglio.

L’integrazione di questa funzione su Gboard non si limita però al semplice inserimento di due nuovi pulsanti. Google infatti ha progettato un sistema intelligente che adatta la comparsa di Annulla in base al contesto. Il tasto può apparire automaticamente tra i suggerimenti se la tastiera rileva che potrebbe essere utile in quel momento. In più, la cronologia delle azioni annullabili resta attiva all’interno dello stesso campo di testo o applicazione, anche se si chiude e riapre la tastiera più volte.

Il suo funzionamento varia in base al metodo di inserimento del testo. Se si scrive manualmente, Annulla elimina l’ultima lettera digitata. Nel caso di swipe o parole suggerite dal correttore invece, il comando rimuove l’intera parola, facilitando la revisione del testo.

Le prime tracce di questa funzionalità risalgono a luglio 2023. Ciò evidenzia quindi un lungo periodo di sviluppo prima della distribuzione ufficiale. Per ora, il suo lancio, come detto, riguarda esclusivamente dispositivi Android e non è chiaro se in futuro verrà esteso anche ad altri sistemi operativi. Diversi utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento, ma la distribuzione procede in modo graduale. Quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti possano accedervi liberamente.