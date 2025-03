Kena Mobile costa poco ed offre 200 GB al mese: l’offerta è la migliore di tutte

La qualità si paga, ma spesso neanche troppo. Lo dimostra un gestore virtuale molto famoso che si appoggia alla rete di TIM: Kena Mobile. L’azienda è diventata un punto di riferimento nel mondo della telefonia mobile e anche questo mese ci sta mettendo del suo per rendere le cose difficili alla concorrenza. Con tutte le offerte proposte nell’ultimo periodo, il suo nome è diventato ancora più importante.

Kena Mobile ha pensato di riproporre un’offerta pensata all’epoca per chi vuole tanti giga, un prezzo basso e zero costi nascosti. La promozione si chiama Promo 100 e include minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G al costo di 5,99€ al mese.

Gli utenti non sanno che il primo mese è gratis, per cui potranno provare il servizio e non pagare nulla almeno inizialmente. Questa non è una cosa che offrono tutti.

Chi può attivare l’offerta riproposta da Kena Mobile

Promo 100 è disponibile solo per chi proviene da Iliad o dagli operatori virtuali. Non è quindi accessibile ai già clienti Kena né a chi arriva da altri gestori.

L’attivazione può essere effettuata comodamente online, con un processo semplice e veloce. Inoltre, la consegna della SIM è gratuita, senza alcun costo aggiuntivo per la spedizione.

Un’offerta senza sorprese: ci sono ben 200 GB inclusi con Kena

Kena Mobile, come sempre, punta sulla trasparenza e sull’assenza di costi nascosti. Il prezzo di 5,99€ al mese è bloccato, senza aumenti imprevisti o vincoli contrattuali.

Grazie ai 200 GB inclusi ogni mese, questa offerta è perfetta per chi usa lo smartphone per navigare, guardare contenuti in streaming o lavorare in mobilità.

Con il primo mese gratis, la possibilità di avere la SIM senza spese di spedizione e una tariffa competitiva, Promo 100 di Kena Mobile rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera cambiare operatore e ottenere tanti giga a un prezzo conveniente. Per ulteriori dettagli c’è il sito ufficiale del gestore.