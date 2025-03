CoopVoce, EVO 200: questa promo ha un prezzo ASSURDO, battuta Iliad

CoopVoce ha presentato la sua nuova offerta EVO 200, una soluzione pensata per chi cerca tanti giga, minuti illimitati e un prezzo fisso garantito nel tempo. Con questa promozione, il gestore virtuale si inserisce tra le offerte più competitive del mercato, puntando su 200 GB in 4G, 1000 SMS e minuti senza limiti. Il tutto a 7,90€ al mese per sempre, senza costi nascosti o aumenti futuri.

Cosa offre EVO 200 di CoopVoce agli utenti che la scelgono a marzo

Scegliendo questa promo di CoopVoce che già in passato ha scaturito tanta soddisfazione per gli utenti, ci si può assicurare il meglio. Effettivamente offerte mobili come la EVO 200 non si vedono tutti i giorni e al prezzo indicato è estremamente consigliato sottoscriverla senza pensarci due volte. Ecco tutti i contenuti che mette a disposizione ora:

200 GB in 4G , per navigare senza pensieri;

, per navigare senza pensieri; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS al mese;

al mese; Prezzo bloccato di 7,90€ al mese per sempre ;

; Attivazione gratuita, se effettuata entro il 2 aprile 2025.

Un’offerta senza vincoli e con prezzo fisso

A differenza di molte altre tariffe che cambiano nel tempo, CoopVoce garantisce il prezzo invariato per sempre. Questo significa che chi sceglie EVO 200 non dovrà preoccuparsi di aumenti improvvisi o di condizioni che cambiano dopo alcuni mesi. La cosa interessante è che non ci sono ad oggi utenti che si siano lamentati anche una sola volta di un fantomatico aumento improvviso. Questo gestore è simbolo di trasparenza e serietà.

Attivazione semplice e gratuita

Per chi attiva la promozione entro il 2 aprile 2025, l’attivazione è completamente gratuita. Il passaggio a CoopVoce è veloce e può essere fatto direttamente online o presso i punti vendita Coop.

Grazie alla sua copertura basata sulla rete TIM, CoopVoce assicura una connessione stabile in tutta Italia. Con EVO 200, il gestore si pone come una valida alternativa per chi vuole tanti giga e un servizio affidabile, senza vincoli e senza sorprese in bolletta.