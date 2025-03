Codice della strada, meno morti e molte multe per il cellulare

Con l’ entrata in vigore del nuovo codice della strada, sono stati registrati dei miglioramenti per quanto riguarda le vittime della strada. Inoltre sono moltissimi i conducenti multati a causa del cellulare alla guida date le maggiori accortezze richieste. Secondo i dati provenienti dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri, sono state registrate molte meno vittime grazie al nuovo codice della strada. Infatti dal 14 dicembre 2024 al 13 marzo 2025 è stato registrato un calo del 5,5% degli incidenti stradali con un -20,4% delle vittime e un -8,8% di feriti.

Inizialmente molte persone sembravano scettiche su questo cambiamento e si sono rivolte a Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per chiedere spiegazioni. Con questi dati il Ministro ha finalmente risposto a queste domande in modo esaustivo. Questo dovrà significare un lungo processo di cambiamento fondamentale per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini. Ovviamente questo dovrà essere affiancato da dati certi che attestano la veridicità delle informazioni.

Codice della strada, meno vittime e più multe

Secondo i dati riportati dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri, si può constatare che 203.753 conducenti sono stati sottoposti a controlli etilometri. Di questi l’ 1,7% è stato multato per guida in stato di ebrezza e lo 0,2% per aver assunto stupefacenti. Dal punto di vista del cellulare alla guida, il nuovo codice della strada è molto severo dato che prevede sanzioni molto elevate e il ritiro della patente. Infatti in questo periodo sono state ritirate 17.607 patenti e di queste 8.912 a causa del cellulare alla guida. Per quanto riguarda il limite per il consumo di alcol non è stato cambiato e rimangono quelli già vigenti. Tutto questo serve a migliorare la sicurezza nelle strade e diminuire il più possibile le vittime.

Il ministro Salvini è intervenuto dicendo che il suo lavoro lo ha fatto e moltissime persone potranno ritornare a casa tranquilli grazie alle nuove regole introdotte.