Samsung Galaxy S24, ecco la beta 5 di One UI 7

Samsung, oggi lo conosciamo come una tra le case produttrici migliori di telefonia mobile. La sua notorietà, dell’azienda sud Coreana si basa sulla costruzione della fiducia del cliente. Infatti da sempre ha garantito longevità e prestazioni ottimali dei dispositivi che acquistiamo e usiamo. Comunque il team di sviluppatori di Samsung continua, senza sosta, a lavorare sull’ottimizzazione dell’aggiornamento che porterà sulla serie di smartphone Samsung Galaxy S24, quest’ultima è la tanto attesa interfaccia One UI 7 e Android 15.

L’attesa interfaccia di Samsung sta per arrivare, vediamo un pò più nel dettaglio la questione.

Nelle scorse ore ci è giunta notizia del rilascio in India e negli Stati Uniti della nuova beta 5 di One UI 7, questo ci conferma che il colosso sud coreano, Samsung, deve ancora sistemare e rielaborare qualche dettaglio. Per l’aggiornamento definitivo quindi dobbiamo mostrare ancora un pò di pazienza, sicuri che ne varrà la pena. L’update che abbiamo citato comunque, dovrà essere rilasciato, molto a breve, anche negli altri mercati selezionati nei quali è presente ed è avviato il programma beta. Questo porterà con sè la nuova funzione Samsung Log per lo smartphone Samsung Galaxy S24 e S24+.

Questa versione comunque era già presente per la variante dell’S24, il modello Ultra. Ci sarà con questo aggiornamento una risoluzione di vari bug riscontrati dagli utenti oltre all’incremento di performance. L’aggiornamento peserà circa 1 GB e porterà il firmware alla versione S92xBXXU4ZYC6 (in India) e S92xU1UEU4ZYC6 (negli Stati Uniti). Tutto ciò vanterà le patch di sicurezza di marzo 2025. Analizzando i bug, ci sarà una correzione riguardo a quelli del Now Bar, alle notifiche della schermata di blocco, per la dimensione delle icone nella schermata dei widget, per la visualizzazione della azioni rapide, alla cronologia notifiche e alla visualizzazione di quest’ultime durante la riproduzione di contenuti, ed infine riguardo al pulsante Modifica nella Galleria.