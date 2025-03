BYD Han L e Tang L EV: al via le prevendite in Cina

Il mercato delle quattro ruote si arricchisce sempre con nuove proposte che i costruttori del settore automotive realizzano al fine di conquistare più acquirenti. Tra queste ci sono le novità su cui il costruttore cinese BYD ha lavorato nel corso degli ultimi anni.

Per la BYD Han L EV e la BYD Tang L EV il costruttore ha infatti deciso di dare il via alle prevendite sul mercato cinese. Veicoli che vengono lanciati con un costo che parte da 34.185 euro e che si contraddistinguono grazie a una serie di specifiche tecniche eccellenti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

BYD: aperte le prevendite dell’Han L EV e della Tang L EV

Due nuovi veicoli su cui il costruttore automobilistico cinese ha lavorato durante si preparano a fare il proprio debutto su strada. Basate sulla Super e-Platform, la Han L EV e la Tang L EV vengono presentate al mondo intero come due nuovi modelli top di gamma dell’azienda.

Parliamo senza alcun dubbio di due modelli che attirano l’attenzione degli utenti visto che dispongono non solo di un sistema ad alta tensione da 1.000 V, ma anche di una potenza superiore ai 1.000 CV. Oltre a ciò, i due veicoli sono in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 in soli pochi secondi.

Nello specifico, la Han L EV dispone di una batteria LFP da 83,2 kWh in grado di offrire un’autonomia compresa tra i 601 e 701 km (ciclo CLTC), con tempi di ricarica pari a soli soli 5 minuti per oltre 400 km di autonomia. Inoltre, la versione base, motore elettrico, ha una potenza di 670 CV. La variante a trazione integrale 4WD arriva a ben 1.086 CV grazie ai due motori elettrici.

Propulsore condiviso per la Tang L EV. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, la Tang L EV viene offerta in tre varianti: 560 km, 600 km e 670 km (ciclo CLTC). Solo 3,6 secondi per uno 0-100 e 6,19 secondo per un 100 a 200 km/h.